Els càmpings de Tarragona ciutat, allotjament oficial dels artistes i tècnics del Tarraco Viva
L’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat manté el seu compromís amb la cultura i la projecció del territori
Els càmpings de Tarragona ciutat esdevenen, un any més, l’espai d’acollida per a bona part dels equips professionals que fan possible el festival Tarraco Viva. Durant aquest mes, prop de 140 professionals s’allotjaran als càmpings que formen part de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat. En total, es preveuen gairebé 600 pernoctacions.
Des de fa més d’una dècada, l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat posa a disposició del Tarraco Viva allotjament gratuït per als professionals que es desplacen a Tarragona. Els participants allotjats procedeixen de diferents punts del territori i d’Europa, com Itàlia, amb grups com Ars Dimicandi o Ludi Scaenici, així com de Navarra, Madrid, Cantàbria, Andalusia i Catalunya. Aquesta col·laboració entre l’organització del festival i l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat s’ha consolidat com un element clau per a la logística del Tarraco Viva, que enguany arriba a la seva 27a edició del 12 al 25 de maig.
Pep Santos Alasà
Més enllà de la vessant logística, el president de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciuitat, Roger Trillas, destaca el valor d’aquesta col·laboració: «No es tracta només d’oferir allotjament, sinó de participar activament en una proposta que dona sentit al nostre territori. El Tarraco Viva situa Tarragona al mapa de la cultura clàssica i, des de l’Agrupació, volem contribuir a fer-ho possible».
En aquest sentit, el festival afavoreix també la dinamització del sector turístic. Coincidint amb l’inici de la temporada, el Tarraco Viva atrau milers de visitants a Tarragona. Cal destacar, alhora, que aquesta 27a edició, dedicada al poble romà, és especial, ja que se celebren els 25 anys de la declaració de Tarraco com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Amb aquesta col·laboració, l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat reafirma el seu compromís amb la projecció del territori, la cultura i el turisme de qualitat.