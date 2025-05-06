Tarraco Viva
Tarragona es transforma en Tàrraco per viure la nova edició de Tarraco Viva 2025
La 27a edició del festival històric ha programat 500 actes del 12 al 25 de maig
Tarraco Viva és un festival internacional de reconeixement històric que se celebra cada any a Tarragona, dedicat a la recreació històrica del món romà. Té lloc habitualment al mes de maig i gira entorn del patrimoni arqueològic romà de la ciutat, l’antiga Tarraco, que va ser una de les ciutats més importants de l’Imperi Romà a Hispània i Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Què és Tarraco Viva?
És un festival cultural que busca divulgar la història romana de manera rigorosa però també atractiva per a tots els públics.
Inclou recreacions històriques (batalles, rituals, la vida quotidiana), conferències, tallers per a infants i adults, exposicions, música i teatre romans, i gastronomia inspirada en l’antiga Roma.
Participen grups de recreació històrica d'arreu d’Europa i especialistes en història antiga.
Té lloc en espais emblemàtics romans com l’amfiteatre, el fòrum, el circ o les muralles.
Tarraco Viva 2025
El Festival Tarraco Viva torna aquest mes de maig, del 12 al 25, amb la seva 27a edició. El Festival, ha programat unes 500 activitats de les quals, el 70% del prop de 400 són gratuïtes.
Aquesta 27a edició del festival Tarraco Viva gira a l’entorn de la Plebs. La vida i cultura de la gent de Roma, i coincideix amb la celebració dels 25 anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Unesco.
Consulta la Guia completa de Tàrraco Viva 2025 en AQUEST ENLLAÇ.
Entrades i punts de venda
Per les activitats de pagament, a partir d’aquest dimecres 7 de maig, a les 18 hores, ja es podran comprar les entrades de manera online a través del web del festival: tarracoviva.com, així com presencialment a la taquilla de l’entrada dels Jardins del Camp de Mart.
Les taquilles dels jardins de Camp de Mart obrirà les seves portes de dimecres a dissabte d'aquesta setmana de 18h a 20h.
TarracoViva compta amb tres tipus d'accés diferents als actes:
- Entrada de pagament online o en taquilla
- Gratuïta amb reserva/inscripció prèvia: Per a fer una reserva prèvia a museus i centres col·laboradors veureu, indicat en l'activitat, una adreça web, o un correu electrònic o un telèfon.
- Lliure i gratuïta amb aforament limitat: No cal cap pas previ, però si l’espai és ple, no es podrà accedir per raons de seguretat.
Cal tenir en compte que:
- És necessari conservar l'entrada durant l'activitat.
- La manca de puntualitat pot comportar la pèrdua de dret a l'accés a l'acte. El tancament de portes és farà en l'hora de l'inici de l'activitat
- Una vegada validada l'entrada no serà possible tornar a entrar, si sortiu abans que s'acabi l'acte.
- L'organització del festival podrà decidir un canvi d'espai o la suspensió d'una activitat, ja sigui per raons tècniques, sanitàries i/o meteorològiques, i es comunicarà mitjançant la web del festival, xarxes socials i personal d'organització així com a l'accés de l'espai corresponent.
- Queda reservat el dret d'admissió.
- Seguiu sempre les indicacions que us doni el personal d'organització del festival.
On allotjar-se Càmpings
Des de fa bastants anys l’Agrupació de Càmpings de Tarragona col·labora amb el festival facilitant allotjaments a grups participants en el festival. Es tracta d’una col·laboració important pel festival, no només pel que suposa de suport directe (aportació en espècie pel Festival) sinó que a més suposa una aportació en l’àmbit de la prescripció de la nostra ciutat molt notable, ja que totes aquestes persones que participen durant el festival es converteixen en divulgadors de la qualitat turística de Tarragona.
També és important aquesta col·laboració per que una gran part del públic que segueix el festival any rere any és bàsicament un públic familiar que no només acudeix al festival atret per la programació de divulgació històrica sinó que a més l’interessa descobrir una ciutat mediterrània amb els seu litoral de platges i el seu llegat monumental en general.
Per això, el mateix festival recomana una sèrie d'allotjaments on els visitants poden allotjar-se per a gaudir del Festival:
- Càmping Caledonia
- Càmping Las Salinas
- Càmping Las Palmeras
- Càmping Trillas Platja Tamarit
- Càmping Torre de la Mora
- Càmping Platja Llarga