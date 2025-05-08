Diari Més
Greu topada frontal a l'N-240 a l'Espluga de Francolí entre dos turismes

Imatge de la furgoneta calcinada.

Imatge de la furgoneta calcinada.

Shaila Cid
Shaila Cid

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi de dos vehicles a Tarragona. L'avís l'han rebut a les 04.06 hores i s'han desplaçat amb dues unitats terrestres fins a una parcel·la propera al Nou Estadi Costa Daurada.

Concretament, ha cremat totalment un turisme i una furgoneta que estaven estacionats en un solar proper al camp de futbol de Tarragona. Els dos vehicles estaven aïllats, sense vegetació al voltant on propagar el foc. No hi ha hagut ferits.

