Cremen totalment un turisme i una furgoneta prop del Nou Estadi de Tarragona
Els fets han passat a les quatre de la matinada
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi de dos vehicles a Tarragona. L'avís l'han rebut a les 04.06 hores i s'han desplaçat amb dues unitats terrestres fins a una parcel·la propera al Nou Estadi Costa Daurada.
Concretament, ha cremat totalment un turisme i una furgoneta que estaven estacionats en un solar proper al camp de futbol de Tarragona. Els dos vehicles estaven aïllats, sense vegetació al voltant on propagar el foc. No hi ha hagut ferits.
Shaila Cid