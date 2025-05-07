Successos
Cremen dos cotxes aparcats al barri de Bonavista durant la matinada
També ha resultat afectada la façana de l'edifici del costat
Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada de dimecres en un incendi de vehicles a Tarragona. Els fets han passat a les 00.39 hores al carrer Deu, al barri de Bonavista.
Segons explica el cos d'emergències han cremat parcialment dos cotxes que estaven aparcats al carrer. Com a conseqüència del foc també ha resultat afectada la façana de l'edifici del costat per la temperatura i el fum. L'incendi no ha causat ferits.
Els bombers en arribar al lloc dels fets han fet tasques d'extinció amb línia d'aigua i han segellat els vehicles amb escuma.