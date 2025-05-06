Mobilitat
La Urbana de Tarragona posa el focus sobre els motoristes
La campanya del Servei Català de Trànsit, activa del 5 a l’11 de maig, busca reduir la sinistralitat amb controls intensius de comportaments de risc
La Guàrdia Urbana de Tarragona participa activament en una nova campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT), adreçada específicament als conductors de motocicletes i ciclomotors. L’objectiu principal és promoure una mobilitat més segura i responsable en aquest col·lectiu especialment vulnerable. La iniciativa es desenvoluparà del 5 a l’11 de maig arreu del territori català.
Durant aquesta setmana, es duran a terme controls intensius, tant dinàmics com estàtics, per part d’agents uniformats i de paisà. Les accions de vigilància se centraran en el correcte ús del casc —tant dels conductors com dels acompanyants—, la documentació obligatòria del vehicle i del conductor (permís de conduir, assegurança, ITV i permís de circulació), així com en les actituds imprudents a la carretera, com la velocitat excessiva, avançaments prohibits, conducció temerària o circular en ziga-zaga.
A més, també es vigilarà l’estacionament inadequat a les voreres i fora dels espais habilitats, una pràctica habitual que pot generar situacions de risc. La Guàrdia Urbana no només actuarà contra les infraccions dels motoristes, sinó també contra aquells comportaments d’altres usuaris de la via que puguin posar en perill la seguretat d’aquest col·lectiu.
Segons dades del SCT, durant el 2025 ja han perdut la vida 19 motoristes a les carreteres catalanes, i una de cada tres víctimes mortals en accidents de trànsit pertany a aquest grup. En total, fins avui, han mort 53 persones per sinistres viaris.