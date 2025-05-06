Tarraco Viva
Les entrades de Tarraco Viva es posen a la venda aquest dimecres
Es podran adquirir a partir de les 18 hores, tant al web del festival com a la taquilla de l’entrada als Jardins del Camp de Mart
El Festival Tarraco Viva torna aquest mes de maig, del 12 al 25, amb la seva 27a edició. Com cada any el 70% del prop de 400 activitats són gratuïtes. Per les activitats de pagament, a partir d’aquest dimecres 7 de maig, a les 18 hores, ja es podran comprar les entrades de manera online a través del web del festival: tarracoviva.com, així com presencialment a la taquilla de l’entrada dels Jardins del Camp de Mart.
Des de l’organització se suggereix que primer es consulti la programació, i un cop es tinguin clares les activitats de pagament a les quals es vol assistir, es vagi a la plataforma de venda d'entrades i llavors es comprin.
Tarragona es transforma en Tàrraco per viure la nova edició de Tarraco Viva 2025
Pep Santos Alasà
Aquesta 27a edició del festival Tarraco Viva gira a l’entorn de la Plebs. La vida i cultura de la gent de Roma, i coincideix amb la celebració dels 25 anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Unesco. Un any més, un motiu de pes per reivindicar i celebrar la importància del patrimoni històric de la ciutat i l’Ager (les poblacions properes que formaven part de Tàrraco).