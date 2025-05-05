Gastronomia
Una vintena de restaurants de Tarragona participaran a les jornades de l’arròs mariner
Els establiments oferiran menús amb arròs com a protagonista del 16 de maig a l’1 de juny
Tornen les jornades de l’arròs mariner de Tarragona del 16 de maig a l’1 de juny. L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat, amb el suport del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona; i amb el patrocini d’Arròs Bayo i del Celler Castell d’Or; impulsa de nou les jornades gastronòmiques on els millors restaurants de la ciutat serviran menús especials amb l’arròs mariner com a protagonista durant 15 dies.
Montse Adan, consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de Tarragona ha remarcat que «Tarragona és moltes coses: és cultura, patrimoni, tradició, comerç, però Tarragona també és sinònim de gastronomia. I, amb aquestes jornades, ho demostra any rere any per això convidem tota la ciutadania a participar-hi».
Tarragona
Aquests són els restaurants, menús i preus de les Jornades de l'Arròs mariner de Tarragona
Pep Santos Alasà
Els restaurants participants són: Brisa Restaurant/Tamarit Beach Resort, Restaurant El Llagut, El Racó Del Pescador, Taranta Restaurant, Restaurant Hola Playa, Casa Balcells, Restaurant La Morada, La Xarxa, Restaurant La Malcriada, Quattros, La Sardineta Restaurant, Vadegust, Gure-Toki, Selvático Wellness Food&Cocktails, El Pòsit Del Serrallo, Flamingo, Tapepear, Galliner De L'antiquari, Casa Bartra Hotel Nuria, Beach House La Mora i Nàutic Tarragona.
Javier Escribano, president de l’AEH Tarragona Ciutat, ha volgut destacar el motiu pel qual es celebren les jornades i és «desestacionalitzar l’oferta gastronòmica i promocionar els restaurants durant els períodes de l’any amb menys activitat; fet que beneficia a tota la ciutat».
Els menús estaran elaborats amb Arròs BAYO del Delta de l’Ebre i maridats amb vins i caves del Celler Castell d’Or.
Santos Martínez, representant de Nomen Foods ha remarcat que «l’arròs és essencial perquè ens el mengem a qualsevol hora i en qualsevol situació. I vosaltres sou capaços de donar-li una empremta que no té qualsevol producte».
Per últim, Jordi Amell, CEO del Grup Castell d’Or ha afegit que «tots compartim el mateix objectiu: posar en valor els productes i els vins del nostre territori».
Tota la informació de les jornades estarà disponible a l'Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat.