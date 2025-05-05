Tornen les jornades de l’arròs mariner de Tarragona del
16 de maig a l’1 de juny. L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat, amb el suport del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona; i amb el patrocini d’Arròs Bayo i del Celler Castell d’Or; impulsa de nou les jornades gastronòmiques on els millors restaurants de la ciutat serviran menús especials amb l’arròs mariner com a protagonista durant 15 dies.
Aquests son els
21 establiments participants, els menús que oferiran, i els seus preus: Casa Bartra
Casa Bartra
Restaurant Taranta
Selvático Wellness Food & Cocktails
La Sardineta
Restaurant Racó del Pescador
Quattros
La Morada
Hola Playa Restaurant
Beach House La Mora
El Galliner de l'Antiquari
Gure Toki
Tapear
Flamingo
Nàutic Tarragona
La Xarxa
Casa Balcells
VadeGust Restaurant
La Malcriada
El Pòsit del Serrallo
Restaurant Brisa
El Llagut