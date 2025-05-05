Diari Més

Gastronomia

Aquests són els restaurants, menús i preus de les Jornades de l'Arròs mariner de Tarragona 2025

21 establiments de la ciutat oferiran menús amb arròs com a protagonista del 16 de maig a l’1 de juny

Imatge d'arxiu d'un arrós mariner.

Imatge d'arxiu d'un arrós mariner.Costa Daurada

Tornen les jornades de l’arròs mariner de Tarragona del 16 de maig a l’1 de juny. L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona Ciutat, amb el suport del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona; i amb el patrocini d’Arròs Bayo i del Celler Castell d’Or; impulsa de nou les jornades gastronòmiques on els millors restaurants de la ciutat serviran menús especials amb l’arròs mariner com a protagonista durant 15 dies.

Aquests son els 21 establiments participants, els menús que oferiran, i els seus preus:

Casa Bartra

Menú de Casa Bartra en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Restaurant Taranta

Menú del Restaurant Taranta en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Selvático Wellness Food & Cocktails

Menú del Selvático Wellness Food & Cocktails en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

La Sardineta

Menú del La Sardineta en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Restaurant Racó del Pescador

Menú del Restaurant Racó del Pescador en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Quattros

Menú del Quattros en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

La Morada

Menú La Morada en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Hola Playa Restaurant

Menú de l'Hola Playa Restaurant en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Beach House La Mora

Menú del Beach House La Mora en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

El Galliner de l'Antiquari

Menú d'El Galliner de l'Antiquari a en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Gure Toki

Menú del Gure Toki en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Tapear 

Menú del Tapear a en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Flamingo

Menú del Flamingo a en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Nàutic Tarragona

Menú del Nàutic de Tarragona a en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

La Xarxa

Menú de la Xarxa a en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Casa Balcells

Menú de la Casa Balcells en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

VadeGust Restaurant

Captura de Pantalla 2025-05-05 a las Menú dl VaDeGust Restaurant en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

La Malcriada

Menú de La Malcriada en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

El Pòsit del Serrallo

Menú del Pòsit del Serrallo en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Restaurant Brisa

Menú del Restaurant Brisa en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

El Llagut

Menú del Llagut en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

