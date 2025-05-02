Transport
Adjudiquen la redacció del projecte per adequar la línia Saragossa-Tarragona a autopista ferroviària
Els treballs d’adequació els farà Adif amb un pressupost de 60 milions d’euros
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per un import de 2,3 milions d'euros (IVA inclòs) la redacció del projecte per adequar la infraestructura de la línia convencional Saragossa-Lleida-Tarragona als serveis d'autopista ferroviària. Es destinaran més de 60 milions d'euros als treballs d’adequació.
Les obres que farà Adif se centraran en el gàlib d'un total de sis túnels, setze passos superiors i la catenària. Aquest cas donarà continuïtat a l'autopista ferroviària Algesires - Saragossa i possibilitaran els itineraris des d'Algesires, Huelva, Sevilla, Madrid i Vitòria cap a Tarragona i Barcelona, promovent les sinergies entre el transport marítim i el ferroviari.
Segons el ministeri, el tram Saragossa - Tarragona és el de més demanda per transportar mercaderies de la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions/setmana per sentit. Uneix els principals nodes de producció i consum, com són Madrid i Barcelona, i formen part dels fluxos del centre i sud amb el nord-est d'Espanya i la resta d'Europa.
L’autopista ferroviària és un servei de transport de mercaderies que carrega tràilers de carretera o semiremolcs, utilitzant vagons especialitzats.