Infraestructures
L’autopista dels trens des de Saragossa fins a Tarragona, una realitat immediata
L’Estat ha adjudicat per 2,3 MEUR el pla per convertir la línia convencional en Autopista Ferroviària
Ja està tot preparat per a fer realitat l’Autopista Ferroviària entre Saragossa i Tarragona, una de les infraestructures més reclamades per alleugerir el pas de mercaderies per les carreteres.
Segons ha pogut saber Diari Més, el Ministeri de Transports adjudica avui per 2,3 milions d’euros la redacció del projecte per adequar la línia de tren convencional entre la capital aragonesa, Lleida i Tarragona.
Amb la redacció d’aquest projecte es definiran les actuacions per a adaptar els gàlibs de 6 túnels, 16 passos superiors i la catenària a les dimensions dels semiremolcs, que s’acoblaran als combois.
El tram Saragossa-Tarragona és el que té major demanda per al transport de mercaderies de la xarxa ferroviària, amb més d’un centenar de circulacions a la setmana per sentit.
Per aquest motiu, l’adequació de la línia convencional és un pas clau per a donar continuïtat a l’autopista ferroviària existent des d’Algesires fins a Saragossa i reduir així el pas de mercaderies per carretera, una exigència de la Unió Europea.
El projecte determinarà què cal fer perquè la línia convencional s’adapti al pas dels trens carregats amb semiremolcs del tipus P-400, que s’acoblen directament dels camions. Els trens guanyen alçada i, per aquest motiu, caldrà adaptar el gàlib de 6 túnels, 16 passos superiors i la catenària.
Per aquests treballs l’Estat té la previsió d’invertir més de 60 milions d’euros. Primer, però, caldrà redactar el projecte definitiu i atendre les possibles al·legacions que puguin arribar des del territori.
El pas de les mercaderies per nuclis urbans és una línia vermella per a tots els ajuntaments. El consistori tarragoní, que la setmana passada celebrava la licitació dels estudis de les noves connexions del Port per treure les mercaderies del front marítim, assegura que ja està estudiant què suposarà per a la ciutat la nova infraestructura.
Està per veure com s’acabarà traçant el dibuix ferroviari de les mercaderies a la demarcació. La capital del Baix Camp també veurà com els trens de mercaderies que passen pels seus límits municipals creixen en nombre.
Un projecte clau, també pel Port
Els serveis de l’autopista ferroviària possibilitaran els itineraris des d’Algesires, Huelva, Sevilla, Madrid i Vitòria fins a Tarragona. D’aquesta manera, es promouran les sinergies entre el transport marítim i el ferroviari.
Ara fa un any, durant la jornada Raily Day celebrada al Port de Tarragona, la institució ja va recalcar la necessitat d’apostar per la intermodalitat. Cal recordar que el tràfic agroalimentari, que surt en direcció Lleida i Saragossa, guanya anualment protagonisme al port tarragoní: l’any 2024 els cereals i les seves farines es van mantenir com a segon tràfic sumant 5,67 milions de tones, superant les dades del 2022 de 4,25 milions de tones i els 4,21 milions del 2019.
Aquesta xifra fa que 2024 sigui el segon millor any de la sèrie històrica, només per darrere del 2023. Els cereals representen el 17,9% del total de mercaderies que es mouen pels molls tarragonins.
Arribarà la doble via?
L’adequació del traçat perquè pugui acollir trens amb semiremolcs no comportarà la creació d’una doble via en els trams entre Tarragona i Saragossa on només n’hi ha una. Caldrà veure com respon aquesta línia, ara convencional, a un augment dels fluxos de trens de mercaderies. La creació de la doble via era una demanda del Port.