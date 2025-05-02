Societat
Un Primer de Maig a Tarragona amb els reclams a ritme de batucada
Els principals sindicats van reclamar més seguretat laboral i arribar a la jornada de 32 hores
Tarragona va viure ahir un nou Primer de Maig amb diferents actes. D’aquests, el central va ser la manifestació organitzada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, on es van concentrar unes cinc-centes persones, segons la Guàrdia Urbana.
Sota el lema Protegir les conquestes, guanyar el futur, els sindicats van reclamar més seguretat a la feina i treballar per a arribar a la jornada de 32 hores. «Tenim un territori amb les tres comarques amb més atur de tota Catalunya. Això no ens ho podem permetre. Creiem que la reducció de la jornada pot fer que l’ocupació sigui major», va exposar Mercè Puig, secretària general de CCOO a Tarragona.
Tarragona
Redacció
Uns reclams que es van expressar a ritme de batucada pels carrers de la ciutat. La manifestació va arrencar a la plaça Imperial Tàrraco i va passar per l’avinguda Prat de la Riba, Ramón y Cajal y la rambla Vella, fins a arribar a l’estàtua dels Despullats.
Durant el recorregut, el soroll el van fer els timbals del grup de percussionistes i les proclames cridades van ser poques. «Part de l’atur que ens preocupa molt és el del jovent, que no hi ha massa reivindicant. Fem autocrítica perquè volem enganxar-los de nou. Estan sobre preparats per a les feines que acaben aconseguint ara mateix», va indicar Jorge Porté, secretari d’UGT a Tarragona.
Manca de jovent
I el secretari tenia raó, ja que entre els manifestants la mitjana d’edat rondaria els 50 anys. «Trobem que a vegades no se sap ben bé què és el Primer de Maig, no s’explica res a les escoles de la història dels treballadors a Chicago. I es troba a faltar», va expressar Puig.
Més enllà de la situació del jovent, els sindicats van aprofitar el dia festiu i reivindicatiu per demanar als partits polítics que votin a favor de la reducció de jornada a 37,5 hores al Congrés dels Diputats. «No podem només escoltar la part empresarial. Va passar el mateix amb el salari mínim, que ens deien que seria la ruïna per les empreses. I no ha passat res», va afegir Puig.
A més, els representants dels treballadors van assenyalar l’educació i la sanitat com a dos sectors en una situació «límit». «No es troben professionals. Els formem a casa nostra però marxen fora a treballar perquè no els oferim unes condicions laborals dignes», va concloure la secretària general.
Els sindicats també van aprofitar per demanar solucions a la crisi de l’habitatge i per també reclamar la pau a les diferents guerres que es viuen arreu, especialment entre Israel i Palestina, amb un parlament de la Plataforma Unitària del Camp en Solidaritat amb el Poble Palestí.
Per últim, la mobilitat i els problemes al corredor sud també van prendre protagonisme. «Ens preocupa l’augment de trànsit a l’AP-7 i ho solucionem criminalitzant els camioners, que són treballadors. La classe treballadora s’enfronta a uns serveis precaris. Estem renunciant a feines perquè no hi podem arribar», va expressar Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Els sindicats alternatius es van manifestar a la tarda
Els sindicats també es van mostrar en contra de la carrera armamentística. Des de CGT, també es va fer `emfasi en l’augment de l’extrema dreta. «Són una amenaça directa pels nostres drets. Busquen la confrontació entre les més desposseïdes, amb discursos racistes i xenòfobs», van exposar. Des de COS es va expressar que «per molt que els governs progressistes i la dreta liberal s’omplin la boca de les millores salarials, la classe treballadora sabem bé que portem anys d’estancaments salarials».