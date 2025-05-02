Diari Més

Societat

Les millors imatges de la manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Els principals sindicats van reclamar més seguretat laboral i arribar a la jornada de 32 hores

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona.Gerard Marti Roig

Manifestació del Primer de Maig a Tarragona

tracking