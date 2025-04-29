Societat
Conseqüències de l'apagada a Tarragona: pèrdues econòmiques als restaurants i més clients als bars
Els cambrers afirmen que «l’única preocupació era que hi hagués cervesa freda»
L’afectació de l’apagada general al sector de la restauració de Tarragona ha afectat de manera desigual. Els restaurants asseguren que han patit pèrdues econòmiques perquè van haver de tancar, ja que les cuines depenien del subministrament elèctric, mentre que els bars van tenir més clients que mai. «Vam treballar igual o més que qualsevol altre dia», diu Joan Juanmartí, de la Penya Barcelonista, en declaracions a l’ACN.
Coincideix amb Jimena Guzáman de Can Peret que apunta que «l’única preocupació era que hi hagués cervesa freda». La majoria de negocis no han hagut de llançar el menjar perquè ha aguantat bé dins els frigorífics, tot i que algun restaurant ho ha fet per precaució.
Els bars i els restaurants de la ciutat han aixecat la persiana amb normalitat aquest dimarts al matí, després del tall de subministrament elèctric patit dilluns. Pel que fa als aliments, la majoria indiquen que no han hagut de llançar res a les escombraries perquè els congeladors i les neveres van mantenir el fred. «Des que va marxar la llum no vam obrir les cambres i no hem hagut de llançar res», explica Eulàlia Estradé del restaurant Ca l’Eulàlia del Serrallo.
També al barri mariner, el director comercial del Pòsit, Joan Pérez, comenta que ells sí que han hagut de desfer-se d’una «part» del peix que tenien al frigorífic «davant el dubte de si estava bé o malament». Tant el Pòsit com Ca l’Eulàlia i altres establiments del Serrallo van optar per no obrir pocs minuts abans de fer-ho. Amb tot el personal a la sala i les reserves fetes, els dos restaurants afirmen que han patit pèrdues econòmiques, ja que no van poder facturar. Tot i això, hi ha força restaurants que estaven tancats per descans setmanal.
Pérez comenta que mitja hora abans d’obrir el restaurant van patir l’apagada: «Tot eren preguntes perquè no sabíem si només ens havia passat a nosaltres o havia estat més extens». Tant Pérez com Estradé van estar-s’hi fins quarts de quatre de la tarda per «donar la cara» per si venia algú. En el cas de Ca l’Eulàlia, van atendre dos grups de comensals a qui els hi van fer pa amb tomaca amb anxoves. «Sí que tenim gas, però moltes coses funcionen amb electricitat», rebla el del Pòsit.
«La gent buscava menjar i beure»
Els bars sí que es van mantenir oberts, i a la plaça de la Font remarquen que «la gent buscava menjar i beure», diuen des de Can Peret. Una de les cambreres assenyala que «l’única preocupació era que hi hagués cervesa freda». En aquesta línia, des de la Penya indiquen que «la cervesa no estava tan freda, però la gent se la bevia igual».
Tots dos coincideixen en un pic de clientela. «Vam tenir la terrassa completa tota la tarda», diu Guzmán. «Vam treballar igual o més que qualsevol altre dia», afegeix Juanmartí. No podien fer ni cafès ni entrepans calents, tampoc utilitzar el datàfon, però la resta «tot igual», conclou un dels responsables de la Penya Barcelonista.