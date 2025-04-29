Societat
Aliments que hauries de llençar després de l’apagada general
Molts dels aliments que hi ha als congeladors i la nevera podrien estar en mal estat a causa de la falta de subministrament ahir
Una de les preocupacions més grans per als ciutadans degut a l'apagada general d'ahir eren saber que passaba amb els aliments que tenien a casa, concretament, els del frigorífic. I es que ningú s'esperava que el tall d'electricitat durés tantes hores. Per això, els experts alerten que molts dels aliments que hi ha als congeladors i la nevera podrien estar en mal estat, per la qual cosa podrien provocar intoxicacions alimentàries.
Un aspecto molt important durant un tall de llum és no obrir molts cops la nevera, per evitar que perdi el fred. Un refrigerador correctament segellat pot conservar temperatures adequades fins quatre hores sense electricitat, mentre que un congelador ple pot mantenir els aliments segurs durant 48 hores, o 24 hores si està a mitja capacitat, segons indica el Servei d’Inspecció i Seguretat d’Aliments nord-americana (USDA).
Productes a descartar
El més important de tot, segons les autoritats sanitàries, és no provar cap aliment per comprovar si està en bon estat. En cas de dubte, el més segur és rebutjar-lo directament.
Entre els productes que s’haurien de llençar hi ha:
- Làctics, llet i formatges frescos
- Ous
- Carns, aus i mariscos, tant crus com cuinats
- Salses, farcits i caldos líquids
- Amanides
- Conserves obertes
- Embotits i productes carnis processats
- Sobres de menjar precuinat
- Amanides amb maionesa o salses cremosos
- Fruites i verdures obertes/tallades
Aliments segurs
Entre els productes que si són segurs tot i l'apagada general, ja que són més resistents a les fluctuacions de temperatura hi ha:
- Formatges durs i curats
- Mantega i margarina
- Fruites i verdures senceres
- Sucs de fruita envasats
- Herbes i espècies fresques
- Bolets sense cuinar
- Cremes de fruita seca com la de cacauet o de cacau
- Productes de fleca o brioixeria sense farcits cremosos
Aliments del congelador
Els aliments que estan completament congelats (durs al tacte i amb vidres de gel visibles) generalment poden tornar a congelar-se amb seguretat. Tanmateix, aquells que s’han descongelat parcialment però mantenen una temperatura inferior a 4°C poden cuinar-se immediatament. Els productes que han superat aquesta temperatura o fa més de dos hores que estan descongelats s’han de rebutjar, especialment si es tracta de carns, peix, aus o làctics.