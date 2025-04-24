Política
L'Ajuntament de Tarragona aprova definitivament l'adjudicació del contracte de la brossa a Urbaser
El contracte té una durada de 10 anys i un import anual de 20 milions d'euros
Aquest matí, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat executar la Resolució 226/2024, de data 6 de juny de 2024, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), mitjançant la qual s’adjudica a l’empresa Urbaser el Lot 1 del contracte de neteja municipal.
L’adjudicació ha estat aprovada amb 14 vots a favor dels grups del PSC (9), Junts (3) i els dos consellers no adscrits; 9 vots en contra d’ERC i Comuns; i 4 abstencions per part del grup del PP. La consellera de Contractació, Isabel Mascaró, ha celebrat l’acord destacant que «Tarragona per fi tindrà un contracte de neteja a l’alçada dels veïns i veïnes. Es tracta d’un pas més i quasi l’últim per tenir una ciutat més neta».
Oriol Castro
El Lot 1 inclou els serveis de transport i recollida de residus urbans, neteja viària, neteja de platges, manteniment de terrenys i camins municipals, així com informació ambiental. El contracte té una durada de 10 anys i un valor anual de 18.386.456,10 €, més 1.838.645,61 € en concepte d’IVA, sumant un total de 20.225.101,71 € anuals, d’acord amb els preus unitaris de la memòria econòmica de l’annex 6.2 del PCT i l’oferta presentada per Urbaser.
Aquesta adjudicació arriba després d’una batalla legal que ha culminat amb diverses decisions judicials favorables a Urbaser. El passat 7 d’abril, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona va denegar la mesura cautelar sol·licitada per l’empresa GBI Paprec, SA, que pretenia suspendre l’acord municipal del 21 de juny de 2024 on es proposava l’adjudicació del Lot 1. En aquest mateix plenari, s’ha ratificat de manera unànime el decret d’alcaldia per comparèixer en aquest contenciós.
Anteriorment, el 7 de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja havia desestimat una sol·licitud de suspensió presentada també per GBI Paprec, en relació amb la resolució del TCCSP del 6 de juny de 2024, que donava la raó a Urbaser.