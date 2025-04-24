Política
El consell plenari aprovarà l’adjudicació del nou contracte de la brossa de Tarragona
Els grups municipals del PSC, Junts i els no adscrits hi votaran a favor. L’oposició alerta de les conseqüències
El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà avui, si no hi ha cap inconvenient d’última hora, l’adjudicació del nou contracte de la brossa a Urbaser. Ho farà amb els vots de l’executiu municipal socialista i del grup municipal de Junts, així com dels dos consellers no adscrits.
El govern estava a l’espera que el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona resolgués la mesura cautelar sobre la suspensió de l’acord municipal de 21 de juny de 2024 interessada per GBI Paprec. I el jutjat va denegar la cautelar fa poques setmanes.
Així, l’alcalde Rubén Viñuales va decidir portar al ple d’avui l’adjudicació, en considerar que la justícia està donant la raó al consistori en les mesures preses durant el procés contractual i que la situació s’ha de resoldre el més aviat possible. Una visió que comparteixen des de Junts.
«L’aprovarem perquè Tarragona no pot estar bruta dos anys més. Volem poder veure maquinària nova i un canvi en la manera de treballar per a començar a veure els carrers nets, com ens mereixem», expressa Jordi Sendra, portaveu del grup.
«No hi ha cap impediment legal per a adjudicar ja», afegeix Sendra. Hi estan d’acord els dos consellers no adscrits, que consideren que s’ha de complir amb el que marca la justícia. Un plantejament que no comparteixen des del principal grup a l’oposició: Esquerra Republicana.
Possibles indemnitzacions
Els republicans votaran en contra de l’adjudicació, que defineixen de «temerària» i xifren en més de 20 milions d’euros les indemnitzacions que l’Ajuntament haurà d’afrontar si el TSJC donés la raó a GBI Paprec.
«A més, quan s’adjudica a una empresa es generen uns drets que són susceptibles d’indemnització. Aquest fet pot portar l’Ajuntament de Tarragona a indemnitzar totes tres empreses. Aquesta situació suposaria pagar més de 60 milions d’euros a les empreses, és a dir, que la ciutat estaria pagant l’equivalent a tres aparcaments ‘Jaume I’, el que paguem ara més els dos que generaríem amb aquesta desastrosa jugada», defensen des d’ERC.
El Partit Popular per la seva banda s’abstindrà a la votació. «Sempre hem dit que no estem d’acord amb aquest contracte. Ja vam avisar que hi hauria molts problemes legals, que s’allargaran molts anys. Serà una abstenció crítica», exposa Maria Mercè Martorell, portaveu del PP. Des de Vox també han mostrat el seu rebuig a la gestió d’aquest assumpte per part del govern municipal. Amb tot, el ple marcarà un abans i després en la neteja. S’espera que l’empresa comenci a treballar al juliol.