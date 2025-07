L’Ajuntament de Tarragona reprèn el procediment per adjudicar el nou contracte de la neteja a Urbaser

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona té llum verda per continuar amb el procediment d’adjudicació del nou contracte de la brossa. El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades per GBI Paprec —la guanyadora del concurs públic— per anul·lar l’acord municipal del 21 de juny del 2024. Aquell dia, el ple va aprovar excloure l’empresa francesa de la licitació i, alhora, va avalar iniciar els tràmits per adjudicar a la segona classificada, Urbaser.

El passat 7 de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va desestimar les mesures cautelars demanades per GBI Paprec contra la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del 6 de juny de 2024, on s’estimava el recurs especial presentat per Urbaser, que exigia l’expulsió de l’empresa que va quedar en primera posició per incomplir amb les exigències mínimes del contracte.

Dos mesos després, el Jutjat Contenciós Administratiu ha acabat resolent en el mateix sentit que ho va fer el TSJC, tot i que Paprec podria recórrer contra aquesta decisió si així ho contempla la resolució. Amb tot, l’equip de govern ha decidit portar al ple del 24 d’abril la proposta perquè Urbaser assumeixi el servei de la neteja.

«Aquest fet suposa un pas més i gairebé final, per tal d’adjudicar el contracte de la brossa a la segona empresa interessada», assenyala la consellera d’Hisenda i Serveis Interns, Isabel Mascaró. «Estem més a prop que mai de tenir la Tarragona neta que tots volem», remarca l’edil.

Un segon intent

GBI Paprec va guanyar la licitació del nou contracte de la brossa, valorat en més de 200 milions d’euros, a principis del 2024; però el Tribunal Català de Contractes va tombar l’adjudicació i va excloure la guanyadora del concurs el mes de juny. Aquell mateix mes, el ple va aprovar —amb els vots favorables del PSC, Junts i els no adscrits, ex de Vox— iniciar els tràmits per a atorgar el servei de la neteja a Urbaser, una decisió avalada pels tècnics municipals.

La intenció del govern era portar al ple de juliol de l’any passat l’adjudicació definitiva del nou contracte a la segona classificada. Finalment, no va ser així, ja que GBI Paprec va sol·licitar mesures cautelars al TSJC i al Contenciós Administratiu. L’executiu va decidir ajornar sine die el procediment, que es reprendrà gairebé un any després. Com ja va passar en el primer intent, la decisió del govern genera discrepàncies entre l’oposició.

El grup de municipal de Junts i els no adscrits tornen a mostrar-se partidaris d’adjudicar el servei de la neteja a Urbaser. «Ja no hi ha cap impediment legal. Tots els que s’omplen la boca demanant més neteja, ara és el moment de demostrar-ho donant suport a l’adjudicació», assenyala Jordi Sendra (Junts). «Hem de complir amb les pautes i instruccions que ens marquen els tribunals i organismes competents», diu el conseller no adscrit Javier Gómez, qui afegeix que «és necessari adjudicar el contracte per una qüestió de salut».

En canvi, el conseller d’ERC Jordi Fortuny alerta que «adjudicar a la segona classificada quan l’Ajuntament està defensant judicialment que el procediment va ser correcte és una temeritat d’incalculables conseqüències econòmiques». Hi coincideix el portaveu d’ECP, Jordi Collado: «Que els jutges rebutgin les cautelars perquè el rescabalament vindrà per la via econòmica no ens treu pressió, ens la posa. Ens pot acabar costant molts diners».

Judit Gómez (Vox) critica «la gestió política improvisada i sense rigor» del govern, mentre que Maria Mercè Martorell, portaveu del PP —que es tornarà a abstenir en la votació—, denuncia que «la mala gestió i les presses del govern de Viñuales ens han portat a aquesta situació amb una Tarragona més bruta».