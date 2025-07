Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El restaurant KOBA, especialitzat en la barbacoa coreana, obrirà aquest Divendres Sant a Les Gavarres. De fet, després de diversos mesos d’obres i preparatius, l’establiment ja està llest per rebre els seus primers comensals en un ampli local de més de 400 metres quadrats, dissenyat per oferir una experiència culinària innovadora i participativa.

L’essència del restaurant gira entorn de la barbacoa coreana, una proposta que permet als clients cuinar la carn al moment directament a la taula, triant el punt exacte de cocció al seu gust. El nom del restaurant sorgeix de la unió de les dues primeres síl·labes de les paraules Korean Barbecue (KOBA), reflectint l’esperit d’aquest nou concepte gastronòmic que no té precedents a la província.

«Creiem que aquest concepte innovador de gastronomia encaixarà molt bé entre tots els públics, especialment entre la joventut», afirmava fa uns mesos Marc Gil Ventura, copropietari del negoci.

Això sí, l’arribada de KOBA no ha estat exempta d’espera. Encara que les primeres informacions sobre la seva obertura es van conèixer l’any passat, els treballs d’adequació del local s’han prolongat més del previst. Ara, amb tot llest per a la seva estrena, KOBA s’afegeix a una oferta de restauració cada vegada més variada a Les Gavarres, on també han obert recentment altres establiments com Taco Bell o Burguitos.