El restaurant El encuentro asturiano, situat al carrer Unió de Tarragona, s’ha fet viral per la peculiar forma que té de servir un dels seus plats de referència, el cachopo, ja que ho fan en pala. Aquesta original presentació ha aconseguit que el cachopo d’aquest local sigui considerat un dels més virals de la ciutat, atraient l’atenció tant de locals com de visitants.

L’èxit de la proposta ha cridat l’atenció de, per exemple, diversos jugadors del Nàstic de Tarragona, com és el cas de Pablo Fernández i Óscar Sanz, que no van dubtar en gaudir d'un bon dinar i, a més, veure la innovadora manera en la que et porten el menjar a la taula.

Aquest restaurant, que està situat en el número 38 del carrer Unió, obre les seves portes tots els dies de la setmana, excepte els diumenges. L’horari en el qual establiment està obert és de 11:30 a 16:00 hores, i els divendres i dissabtes, també obren a la nit de 20:30 a 23:30 hores.

Aquesta manera de servir el menjar ja s’ha vist en altres restaurants. És el cas, per exemple, d’un establiment de Roda de Berà, el Fustamar 3.0, que serveix el marisc (musclos, gambes, cloïsses...) transportant-lo amb un carretó i servint-lo també amb una pala.