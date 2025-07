Les millors pizzes gurmet de Catalunya es fan a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

L’art de la pizza s'elabora a la perfecció a Tarragona. Aquesta setmana, en el marc del 38è Saló Gurmets de Madrid, un dels esdeveniments gastronòmics més importants del país, s’ha celebrat el Campionat d’Espanya de Pizzes, i el reconeixement a la millor pizza gurmet de Catalunya ha viatjat directament fins a la ciutat de Tarragona.

El protagonista és Matteo Grippo, xef del restaurant Aboccaperta, qui ha aconseguit convertir-se en el millor classificat de Catalunya en la categoria de pizza gurmet. Grippo ha representat la ciutat en aquesta exigent competició nacional que ha reunit durant quatre dies als millors pizzers del país, competint en fins a deu modalitats diferents, des de la pizza napolitana fins a la sense gluten o l’acrobàtica.

La pizzeria Aboccaperta, amb restaurants a la plaça del Rei i al carrer Smith, ha celebrat l’assoliment a través de les seves xarxes socials: "Ho hem tornat a aconseguir. Ha estat un honor participar en el Campionat d’Espanya de Pizza. Hem passat molts nervis, però Tarragona s’emporta un altre reconeixement a casa", han manifestat.

Matteo Grippo no és un desconegut en el circuit. L'any passat, el seu talent ja va ser reconegut amb el premi a la millor pizza d’Espanya. “Aquest és el premi a anys de sacrifici, esforç i dedicació. Porto trenta anys en la professió i no soc pizzer, soc xef de cuina. Aquesta crec que és el meu avantatge: sempre m’he sabut adaptar a totes les circumstàncies. Com en la vida, cal saber evolucionar, sense destrossar l’essència del producte”, va declarar llavors.

El Campionat d’Espanya de Pizzes ha comptat com a mestre de cerimònies amb el cinc vegades campió del món Jesús Marquina, conegut com a 'Il Dottore Marquinetti'. El concurs ha girat entorn de vuit modalitats ja existents –clàssica, pala, taglio, napolitana, sense gluten, più llarga, velocitat i acrobàcia– i dues noves incorporacions: napolitana (clàssica i contemporània) i l’argentina.