La millor pizza d’Espanya és de Tarragona: «És el premi a anys de sacrifici, esforç i dedicació»

Matteo Grippo va guanyar amb una de les seves pizzes el campionat a la millor pizza d’Espanya. El xef, juntament amb el seu soci Davide, regenten els dos restaurants Aboccaperta que hi ha a la ciutat de Tarragona. «Quan vam llogar el primer local a la plaça del Rei i vam veure que era tan petit se’m va ocórrer que podíem convertir-lo en una pizzeria», explica Grippo.

El xef ja havia participat en altres campionats. «Fa un any i mig, a la Comunitat Valenciana, vaig participar en un concurs en el qual vaig guanyar el premi a millor pizzer emergent. Posteriorment, l’any passat, a Palma, vaig quedar en la posició 57 en el campionat del món, en el qual van participar 800 pizzers», assegura Grippo.

«És el premi a anys de sacrifici, esforç i dedicació. Porto trenta anys en la professió i no soc pizzer, soc xef de cuina, i aquest crec que és el meu avantatge, que sempre m’he sabut adaptar a totes les circumstàncies. Soc dels que pensen que, com en la vida, cal saber evolucionar, sense destrossar l’essència del producte», manifesta el xef.

Sobre la celebració, Grippo assegura que «va ser molt emocionant. Sabia que estaria entre els primers classificats, perquè ja ens coneixem tots i ja havia aconseguit grans resultats. Això sí, la celebració no la vam exagerar gaire, perquè vam decidir omplir el cotxe de productes de neteja i anar a ajudar a Picanya» -un dels municipis afectats per la DANA a València-.

«M’ha fet sentir bé el fet d’ajudar, la veritat és que no ho havia fet tan de prop en la meva vida. Ha estat molt dur, semblava que havia caigut un meteorit i és curiós perquè, a deu minuts, en el centre de València, és com si no hagués passat res. Ningú ens demanava més del que necessitava, ha estat una experiència molt impactant», indica el xef.