Primeres denúncies contra l'exentrenador de la Floresta que va demanar imatges sexuals a menors

El cas sobre violència sexual per part d'un entrenador del C.D. La Floresta avança poc a poc. De moment, els Mossos d'Esquadra ja han rebut les primeres tres denúncies per part de les famílies de les víctimes, que són menors d'edat.

El club tarragoní va conèixer els fets el passat 3 d'abril quan la mare d'un dels jugadors del cadet B va informar que presumptament el segon entrenador hauria demanat fotografies de parts íntimes al seu fill. Davant aquests fets, l'entitat va activar el Protocol d’actuació davant la violència sexual.

L'entitat es va reunir amb l’entrenador després de conèixer aquest cas i, segons expliquen fonts de La Floresta, l’home hauria reconegut els fets. «Segons ell, tot era en un to de broma», relaten. Les converses amb els jugadors, així com les presumptes peticions de fotografies, tenien lloc a WhatsApp o Instagram. En aquella mateixa reunió se’l va acomiadar i apartar de tota relació amb l’entitat.

Segons va explicar el president del club, Pablo Pedro González, també van mantenir una reunió amb els pares i mares dels jugadors de l'equip on hi ha la víctima per alertar de la situació i saber si era un cas aïllat o hi ha hagut més casos. A més a més, es va enviar un comunicat a la resta dels membres del club tarragoní i es va alertar als Mossos d'Esquadra del cas.

Al llarg del cap setmana es van descobrir nous casos, on l'extècnic de la Floresta hauria fet proposicions del mateix caire a altres menors del mateix club i d'altres entitats dels barris de Ponent. Des del club van afirmar a Diari Més que havien comptabilitzat una quinzena de víctimes.

Des del club tarragoní no han volgut fer més declaracions, ja que asseguren que el cas està sota secret de sumari. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat que ahir es van presentar tres denúncies i que el cas està en mans de la Unitat d'Investigació.

El nombre de denúncies podria augmentar en els propers dies, tot i així Diari Més ha tingut coneixement que hi ha famílies que no volen donar el pas.

L'entrenador expulsat portava quatre anys al C.D. La Floresta com a segon entrenador però, fins ara, no s'havia tingut coneixement de cap cas on el tècnic hagués demanat imatges sexuals als menors a través de les xarxes socials. Arran de la primera denúncia la setmana passada, el club ha descobert que durant el seus anys al club, l'entrenador havia fet alguna altra proposició indecent similar a la denunciada ara.

El tècnic en qüestió havia estat treballant en els darrers anys en altres clubs de la demarcació, com el Nàstic i el Morell, on asseguren que no tenen coneixement de cap cas de violència sexual durant la seva estada als seus clubs.

'Grooming'

Segons Save the Children, el grooming és una forma d'assetjament que implica que un adult es posa en contacte amb un menor d'edat amb la finalitat de guanyar-se a poc a poc la seva confiança per a després involucrar-li en una activitat sexual, normalment en línia, encara que també pot arribar a donar-se una trobada sexual real. Els autors solen demanar a la víctima algún tipo de contenido sexual.

Segons el Codi Penal, contactar a través d'internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació amb un menor de setze anys i demanar material pornogràfic o que li mostri imatges pornogràfiques en les quals es representi o aparegui un menor pot ser castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys. Aquest delicte es troba tipificat dintre dels delictes contra la llibertat sexual i, més concretament, a l'article 183.2 sobre agressions sexuals.