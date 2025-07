El C.D. La Floresta aparta un entrenador per un presumpte cas de violència sexual

El C.D. La Floresta ha apartat al segon entrenador del cadet B i coordinador del club per un presumpte cas de violència sexual. En un comunicat, el club tarragoní explica que dijous passat 3 d’abril van activar el Protocol d’actuació davant la violència sexual. El motiu seria que suposadament, el tècnic hauria demanat a diversos jugadors menors de l'equip imatges explícites de caràcter sexual. El cas ja es troba en mans dels Mossos d'Esquadra.

Una vegada la junta directiva va ser informada del primer cas, asseguren que «automàticament aquesta persona va ser apartada de totes les seves funcions del club i, per tant, ja no forma part de la institució».

El president club, Pablo Pedro González, ha explicat a Diari Més, que un cop van tenir coneixement dels fets, el primer que van fer va ser reunir-se amb els pares i mares dels jugadors del cadet B per alertar de la situació i saber si era un cas aïllat o hi ha hagut més casos. També es va enviar un comunicat a la resta dels membres del club tarragoní i es va alertar als Mossos d'Esquadra del cas. «Nosaltres vam seguir els passos que dicta la Federació Catalana de Futbol perquè un cas així no es pot amagar. És una cosa molt greu», assegura de forma contundent el president.

Des del club expliquen que al llarg d’aquest cap de setmana passat han sorgit nous casos, per la qual cosa han decidit informar a tots els pares del club per si hi ha més afectats. Per això demanen que si hi ha més persones que han tingut algun tipus de contacte o conversa amb l’entrenador apartat, via xarxes socials, es posi en contacte amb el club C.D. La Floresta.

L'entrenador expulsat portava quatre anys al C.D. La Floresta com a segon entrenador però, fins ara, no s'havia tingut coneixement de cap cas on el tècnic hagués demanat imatges sexuals als menors a través de les xarxes socials. Arran de la primera denúncia la setmana passada, el club ha descobert que durant el seus anys al club, l'entrenador havia fet alguna altra proposició indecent similar a la denunciada ara.

Els Mossos d'Esquadra asseguren que tenen constància del cas, que ja es troba en mans de la Unitat d'Investigació. Tot i això, encara no han rebut cap denúncia formal. Segons ha pogut saber Diari Més, almenys hi hauria una quinzena víctimes entre el club de La Floresta i d'altres dels barris propers.

Finalment, des del club asseguren que estaran en tot moment al costat de les persones afectades i es mostren taxatius que «no acceptem ni tolerem aquest tipus de comportaments dins de cap àmbit». Segons ha explicat el coordinador del club, Luis Álvarez, aquesta tarda la Junta Directiva es reunirà i farà un comunicat a les famílies afectades i a la resta del club per assessorar com cal procedir en cas de ser una de les víctimes per poder fer la denúncia a la policia autonòmica.

Havia treballat en altres clubs

L'entrenador en qüestió havia estat treballant en els darrers anys en altres clubs de la demarcació. Fins l'any 2019, per exemple, va formar part del futbol base del Nàstic de Tarragona. Des del club grana indiquen que se'l va acomiadar per comportaments «que no agradaven», però neguen que hi hagi cap cas conegut de violència sexual. «No ens consta cap queixa, de cap jugador ni pares», asseveren fonts del Nàstic. A més, recalquen que els protocols en aquests casos «els tenim molt clars», així com «demanar la documentació que acredita que tothom qui treballa al Nàstic està lliure de delictes sexuals».

Un altre dels clubs on havia treballat és La Canonja. El president de l'entitat, Fernando Mañé, assegura que «no tenim constància que a La Canonja hi passés res». L'entrenador hi va treballar quan tenia 14 anys.