Mor Eduard Boada, «l'artista dels entrepans»

Tarragona diu adéu a una de les seves figures més emblemàtiques, Eduard Boada, conegut per ser l’ànima del bar Casa Boada i per la seva passió per la ciutat. Boada, conegut com a «Tascaman», ha mort als 82 anys.

Nascut a Nulles l’any 1942, Boada va fer de l'establiment al carrer Rovira i Virgili una parada obligatòria per als amants dels entrepans.

També va rebre diversos reconeixements al llarg de la seva vida. El 2010, l'Ajuntament de Tarragona li va atorgar la Medalla al Mèrit Cultural per la seva tasca com a divulgador i, l’any 2023, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià. A més, l'any 2019, va tenir l’honor de ser el pregoner de les festes de Santa Tecla.