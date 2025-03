Un avi de només 30 anys

Si passeges per la Rambla Nova de Tarragona, sempre et trobaràs amb l’Avi Virgili, assegut tranquil·lament en un banc, observant el pas de la gent com si fos un tarragoní més. Aquesta emblemàtica escultura, que s’ha convertit en part del paisatge quotidià de la ciutat, està a punt de celebrar un aniversari especial: el pròxim 5 de maig es compliran 30 anys des de la seva inauguració, que va tenir lloc el 5 de maig de 1995.

L'estàtua de l'Avi Virgili, situada a la Rambla Nova de Tarragona, és un homenatge a Josep-Pau Virgili i Sanromà (1895-1993), un impressor i bibliofil tarragoní molt estimat a la ciutat. L'escultura de bronze, obra de l'artista Josep Agustí, representa Virgili assegut tranquil·lament en un banc, observant el pas dels vianants.

Durant la seva vida, l'Avi Virgili va ser conegut per la seva tasca com a linotipista i per les seves passejades diàries per la ciutat, sovint seient a la Plaça de la Font. La seva figura s'ha convertit en un símbol de la saviesa i la tranquil·litat dels avis de Tarragona.

L'any passat, l'estàtua va ser testimoni de la sort a la ciutat, ja que l'administració de loteria situada a la Rambla Nova, prop de l'escultura, ha repartit premis importants en el sorteig de Nadal. Aquesta coincidència ha fet que alguns veïns considerin l'Avi Virgili com un amulet de la bona sort.