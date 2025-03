La plaça dels Sedassos és un dels punts amb més vida i moviment de la Part Alta de Tarragona. Les terrasses i els negocis omplen de gent aquest punt de la ciutat que també és un dels principals punts d'atenció turística. Les grades de l'antic Circ romà combinen amb l'art d'una exhibició d'art urbà que, des d'enguany, acompanya als tarragonins des de fa tres dècades, ja que va ser pintada l'any 1995.

El mural del lateral dels edificis del carrer Sant Domenech, presideix aquesta curiosa plaça, conformant la base de la forma de triangle que la caracteritza. Els tarragonins hauran vist milers de dies aquesta obre d'art, però, en coneixen la seva història?

Aquest gran mural del carrer és obra de l'artista barceloní Carles Arola Vera, mitjançant la tècnica del "trompe-l’oeil" o "enganyatall" que crea una il·lusió òptica per enganyar l'espectador fent-li creure que els objectes pintats són tridimensionals i reals. L'autor tracta de reflectir elements tradicionals de les façanes de la Tarragona de finals del segle XIX.

Amb aquest mural es pretenia integrar l’obra mitjançant la tècnica del "trompe-l’oeil" a l’entorn arquitectònic de la Part Alta, al mateix temps que es plasmaven imatges típiques i tradicionals dels balcons de Tarragona. També incorpora elements festius propis de la cultura popular, com els Nans.

Observant més detingudament aquest mural, es poden distingir diversos elements representatius de la societat de finals del segle XIX:

Imatge de la façana pintada a la plaça dels Sedassos.Flickr

L’interès per les tradicions: al balcó principal, la planta noble de la casa, hi apareixen personatges que simbolitzen les tradicions i l’orgull festiu de la ciutat. D’esquerra a dreta, es poden veure nobles, un capità amb la seva vara amb cintes de colors com a símbol d’autoritat, un metge i una metgessa i una arlequina. Representen les «forces vives» de la societat de l'època com explica l'artista a la seva pàgina web.

La primavera com a element destacat: la profusió de plantes i flors a tots els balcons, portes obertes i persianes tirades, i la presència de la palma al balcó, símbol de la Setmana Santa acabada.

Els balcons oberts com és propi de les ciutats mediterrànies, la vida es fa de portes enfora.

També incorpora una gàbia d'un ocell oberta que representa un símbol de llibertat.

Al mural també hi podem veure el mateix artista: Carles Arola que es va autoretratar treballant al balcó, amb un domàs amb la senyera, i observant directament els qui contemplen la seva obra. També hi apareix la seva dona regant les plantes i el taller de l’artista a peu de carrer, identificat amb un rètol que li permet incloure la seva signatura.

Un dels punts més fotografiats és el cavall que hi ha pintat a la part inferior del mural, un element que recorda la presència d’animals a les ciutats de finals del segle XIX.

Aquest mural s’ha integrat tant a la plaça que altres finestres cegues d’edificis propers han estat pintades pel mateix autor, incloent-hi imatges d’una àvia a una finestra o la cara d’un nen a una altra.

Avui dia, aquesta façana pintada exclusivament amb la tècnica del "trompe-l’oeil" ha esdevingut un element icònic de la ciutat i apareix en diverses guies de viatge com una curiositat imprescindible per als visitants que volen conèixer Tarragona.