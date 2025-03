Tarragona és la segona ciutat d’Europa amb més cocaïna a les aigües residuals

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Tarragona es manté com la segona ciutat europea on es detecta una presència més alta de cocaïna a les aigües residuals, segons les dades publicades per l’Agència Europea de les Drogues (EUDA). Segons l’estudi, el consum a la ciutat és de 1.842 mg al dia per cada 1.000 tarragonins. En general, els valors estudiats es mantenen estables respecte als anys anteriors.

El grup de Cromatografia i aplicacions mediambientals de la Universitat Rovira i Virgili treballa en aquest estudi. «Les drogues arriben a les aigües residuals a través de l’orina ja sigui la pròpia droga perquè no és del tot assimilada o el metabòlit que genera el cos en prendre una droga. Aquestes drogues i/o metabòlits les determinem a les aigües residuals mitjançant una extracció en fase sòlida i la posterior determinació per cromatografia», expliquen des de la URV.

Es recullen mostres d’aigua residual de 24 hores durant una setmana entre març i maig en col·laboració amb l’estació de tractament d’aigües residuals. En aquestes mostres analitzem els metabòlits de la cocaïna, del cànnabis i les drogues amfetamina, metamfetamina, èxtasi i ketamina. «A partir de les concentracions de les aigües residuals, els cabals d’entrada d’aigua residual i el nombre d’habitants que aboquen les aigües residuals a la depuradora, es pot calcular la càrrega normalitzada a la població en mg/dia per 1000 habitants, que és la dada que proporciona el projecte», afegeixen.

Aquest consum a la ciutat podria estar relacionat amb la seva ubicació estratègica, la seva activitat portuària i la seva connexió amb xarxes de distribució de drogues. Tot i això, cap administració o cos policial té una explicació clara al respecte.

Programes preventius

La conselleria de Salut Pública de l’Ajuntament té en marxa diversos programes preventius als centres escolars. A primària i secundària es treballa sobre les substàncies amb majors prevalences de consum, el tabac, els vàpers, l’alcohol i el cànnabis. «Parlar de la cocaïna amb aquestes franges d’edat, pensem que seria com normalitzar el seu consum», exposen des de la conselleria.

L’estudi mostra un consum de cànnabis de 229 mg al dia per cada 1.000 tarragonins. Fa pocs dies, l’Ajuntament ha ordenat el tancament d’una associació cannàbica al carrer Robert d’Aguiló.

A Batxillerat i Cicles Formatius els tallers de prevenció són molt semblants. Sí que s’aborda el consum de cocaïna amb els tallers que realitzen les Escoles Tallers o Cases d’Oficis, ja que es tracta d’una població de risc, que en ocasions ja té o ha tingut relació amb la substància. Pel que fa a altres substàncies, com la ketamina, l’estudi destaca que la seva presència a Tarragona s’ha estabilitzat.