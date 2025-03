Ordenen el tancament d'una associació cannàbica al carrer Robert d'Aguiló

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori i Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona ha ordenat el cessament de l'activitat que l'Associació Take a Brake exerceix als baixos del número 46 del carrer Robert d'Aguiló de Tarragona. A l'agost de l'any 2022 al local es va establir una associació cultural privada d'autoconsum de cànnabis amb l'objectiu d'estudiar les plantes medicinals i en especial del cànnabis i les seves possibles aplicacions terapèutiques i la creació d'espais privats per a ús exclusiu dels socis fumadors de forma legal, controlada i responsable.

Des de llavors, el consistori va rebre diverses queixes veïnals i denúncies relacionades amb l'activitat desenvolupada a l'establiment relatives a les molèsties produïdes per olors a cànnabis, afluència d'usuaris i possible tràfic de substàncies.

Davant aquest fet, la Unitat d'Inspecció Administrativa de la Guàrdia Urbana va fer un seguiment de l'activitat a l'establiment. En un informe del 10 d'octubre del 2024 emès per l'autoritat policial es va concloure «que l'activitat que es realitza a l'Associació no es la prevista en els seus estatuts i és il·legal». Segons s'explica a l'acta, al local del carrer Robert d'Aguiló es «realitza venda i compra de substàncies il·legals», per la qual cosa es proposava el cessament de l'activitat. També es comunicava que diverses persones formen part d'un procés penal pendent de resolució.

Tot i que l'associació va presentar al·legacions a l'informe, el 9 de desembre l'organisme municipal va ratificar el contingut de l'informe inicial on s'ordenava el cessament de l'activitat de l'entitat als baixos del carrer Robert d'Aguiló «per garantir la convivència i l'ordre públic a la zona».