L’Ajuntament de Tarragona ret homenatge a les dones de la policia tarragonina

Aquest migdia s’ha celebrat a l’Ajuntament de Tarragona l’acte de recepció i de reconeixement a les dones que formen o han format part de la Guàrdia Urbana, en el marc de 50è aniversari de la incorporació de la dona al cos i alhora del 8M.

L'alcalde de Tarragona i conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, ha recordat que el primer servei que va fer l’aleshores Unitat femenina de la policia tarragonina aquell 5 de gener del 1975, durant la Cavalcada de Reis, i «això va suposar un abans i un després per a la policia local de la ciutat».

Viñuales ha expressat a les agents en actiu i a les jubilades que han assistit a l’acte que «cadascuna de vosaltres sou un orgull per Tarragona per la vostra perseverança, professionalitat, empatia i vocació de servei», i ha afegit que «amb la vostra incorporació es va començar a escriure un nou capítol de la història de la Guàrdia Urbana i del qual encara en queden moltes pàgines per omplir i del qual, també n’heu de ser les protagonistes».

L’alcalde ha destacat que «estem treballant per feminitzar el cos, perquè la nostra voluntat és veure moltes més dones amb l’uniforme de la policia tarragonina i que amb els anys puguem tenir moltes més dones comandaments».

Actualment, hi ha 32 dones policia en actiu, tres de les quals són caporals, i que presten serveis a gairebé totes les unitats del cos: Trànsit i Transports, Oficina de Denúncies, Unitat d’Atenció i Protecció a les Persones, la Unitat Muntada, a Proximitat, Sala de Comandament, Medi Ambient, Recursos Humans i Materials, Unitat de Comunicació i a la Prefectura.

L’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, també ha recordat que un dels objectius que es va marcar quan va assumir-ne la direcció, que «és la feminització de la policia tarragonina» i ha assegurat «tot i que la legislació no ens acompanyi, farem que la Guàrdia Urbana sigui atractiva per a les dones amb l’objectiu que cada any siguin més les joves que es presentin a les oposicions que vagin sortint».

L’acte l’ha obert la tinenta d’alcalde i consellera de Relacions Ciutadanes, Neteja, Mobilitat i Protecció Civil, Sonia Orts, qui ha apuntat que «les dones històricament sempre ho hem tingut més difícil perquè ens han volgut fer veure i creure que tenim un sostre de vidre, o de formigó millor dit, però vosaltres ja ens heu demostrat que no tenim límits ni els tindrem». I ha assegurat que «com a societat, necessitem que hi hagi més dones referents en tots els àmbits laborals i socials».

Les agents en actiu i també les jubilades que han assistit a l’acte de recepció i homenatge han rebut un diploma que ha estat entregat per l’alcalde, la consellera i per l’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana i a les que no han pogut venir, se’ls hi farà arribar. La trobada ha acabat amb una foto de família a les escales del consistori.