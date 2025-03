Afectacions a la mobilitat per les obres de demolició del 'mamotreto' del Miracle

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els treballs previs a la demolició de la plataforma del Miracle han arrencat aquest dilluns. Les obres, que tindran una durada de 5 mesos, comportaran afectacions a la mobilitat de la zona. Per aquest motiu, avui mateix l’empresa està col·locant la senyalització viària necessària i farà el tancament perimetral de la zona d’obres amb l’objectiu de preservar-la i evitar també el pas dels vianants.

Els treballs venen acompanyats de restriccions i d’una nova ordenació del trànsit per facilitar les tasques i per garantir la seguretat de la ciutadania. En aquest sentit, la setmana passada ja es va instal·lar la senyalització informativa de prohibició d’estacionament a sota la plataforma i també d’altres indicacions a diferents punts.

Es tancarà el tram del passeig marítim del ziga-zaga dels Fortins, des de la cruïlla de Mestre Benaiges fins a Pont d’Armes. Aquest tram s’habilitarà com a sortida dels vehicles pesants pel Pont d’Armes i, per tant, no hi podrà circular cap mena de vehicle.

Els vehicles que vulguin anar al Port hauran de fer-ho pel carrer Mestre Benaiges. Per evitar que els vehicles accedeixin pel Pont d’Armes, se senyalitzarà el nou itinerari a la Via Augusta. A més, els vehicles de més de 3,5 tones de MMA no podran circular per aquest carrer perquè és de caràcter residencial i les mides de la via no permeten la circulació d’aquest tipus de vehicles. La senyalització de preavís i la que informa de les restriccions es col·locaran a l’inici del Passeig Marítim amb el Port, per evitar la circulació de vehicles pesants o autocars.

El carrer Mestre Benaiges així com el Passeig Marítim mantindran, en una primera fase de l’obra, els dos carrils de circulació de vehicles operatius, permetent la circulació en ambdós sentits. Avançada l’obra, tant Mestre Benaiges com Passeig Marítim passaran a tenir de manera provisional un únic carril de circulació alternativa regulada per semàfors provisionals i/o operaris.

Els vianants no podran passar per motius de seguretat a l’entorn de la plataforma per motius de seguretat. L’itinerari alternatiu que hauran de seguir serà pel carrer Robert d’Aguiló direcció a Mestre Benaiges.

El carril bici es veurà afectat des de la cruïlla del passeig amb el carrer Mestre Benaiges fins al fortí de Sant Jordi. Els usuaris d’aquest carril d’anar pel carrer Mestres Benaiges, carrer Robert D’Aguiló, per enllaçar amb el passeig Marítim. Els ciclistes que vagin en direcció al Port hauran de circular per la Via Augusta, per fer un canvi de direcció pel carrer Mestre Benaiges.

La demolició del mamotreto és una de les actuacions principals del projecte Tarragona - GreenBelt‘26 de renaturalització dels espais urbans de l’Anella Verda de Tarragona, dotat amb una inversió total de 4,2 milions d’euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea, recolzat per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.