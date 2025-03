La demolició del Mamotreto tancarà el 25% de la platja del Miracle a l’estiu

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

«Poden veure la imatge del Mamotreto per últim cop. Aquesta estructura mai hagués hagut d’estar on està». El pròxim dilluns arrencaran les obres de demolició de la plataforma de la platja del Miracle, que tindran una durada màxima de cinc mesos. Els treballs faran tancar un 25% de la platja, la més pròxima a l’estructura, no hi haurà platja per a gossos durant l’estiu i tindrà diverses afectacions a la mobilitat a la zona.

Es tancarà el tram del passeig marítim del ziga-zaga dels Fortins, des de la cruïlla de Mestre Benaiges fins a Pont d’Armes. No hi podrà circular cap tipus de vehicle. El carrer Mestre Benaiges així com el Passeig Marítim mantindran, en una primera fase de l’obra, els dos carrils de circulació de vehicles operatius, permetent la circulació en ambdós sentits. Avançada l’obra, tant Mestre Benaiges com Passeig Marítim passaran a tenir de manera provisional un únic carril de circulació alternativa regulada per semàfors provisionals i/o operaris.

«Demanem paciència als veïns. Per fer la truita s’han de trencar els ous. Hem de destacar que es va tardar 3 anys en construir la plataforma i ara es podrà demolir en només cinc mesos», va expressar ahir Rubén Viñuales, alcalde de la ciutat. Els vianants també veuran restringit el seu pas per la zona. Es tancaran tots els accessos a l’entorn de la plataforma, quedant un possible pas per a vianants a la zona més pròxima a la via del tren.

El carril bici també es veurà afectat des de la cruïlla del passeig amb el carrer Mestre Benaiges fins al fortí de Sant Jordi. Per tant, en sentit Arrabassada, els ciclistes hauran de circular pel carrer Mestres Benaiges, carrer Robert D’Aguiló, per enllaçar amb el passeig Marítim. Així, en direcció al Port, hauran de circular per la via Augusta, per fer un canvi de direcció pel carrer Mestre Benaiges. Tots els canvis se senyalitzaran.

«Estem vivint un fet històric que canviarà el paisatge de la nostra ciutat. Es tracta d’una inversió econòmica a favor del medi ambient mai feta fins ara a Tarragona», va afirmar Viñuales. Els treballs previs a la demolició consistiran en la retirada de tots els elements de mobiliari urbà situats a la planta superior i el tancament de l’aparcament de sota. L’enderroc es farà amb retroexcavadora i d’est a oest, des de la punta del Miracle cap al Port.

«De tal manera que en primer lloc s’enderrocarà la rampa d’accés est i s’anirà avançant de manera successiva fins arribar a l’altre extrem de la plataforma», va explicar Guillermo García, conseller de Medi Ambient. Un cop feta la demolició, es desgranarà el formigó armat a fi de reduir la mida dels residus resultants i se separarà la ferralla del formigó a mida suficient per a la seva revalorització. L’empresa encarregada dels treballs serà qui decidirà quin ús dona als residus.

Projecte per definir

L’Ajuntament està redactant el projecte de renaturalització de l’espai un cop s’acabin les obres. Està previst tenir-lo enllestit a l’agost i haurà de comptar amb el vistiplau de Costes de l’Estat. «Mantenim converses freqüentment. El projecte va encaminat a millorar els itineraris i recuperar l’espai natural per a la ciutadania», va explicar Viñuales.

Els representants del govern també es van referir al Concurs Internacional de Focs Artificials que se celebra cada estiu a la platja. «No preveiem grans afectacions perquè el concurs es pot veure des de moltes ubicacions diferents», va aclarir García. Després de dues dècades, l’Ajuntament té clar que ha d’acabar amb la plataforma. «Si no actuem, perdem la platja del Miracle. Estem d’enhorabona. Amb aquesta intervenció guanyem tots els tarragonins», va concloure l’alcalde. El cost dels treballs serà de 359.000 euros.