Junts s'atribueix la instal·lació de noves càmeres de seguretat a la Part Alta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Junts per Tarragona ha reivindicat que la instal·lació de les càmeres de videovigilància a la Part Alta, recentment anunciada per l'Ajuntament, és una conseqüència directa de l'acord pressupostari entre el grup i el govern del PSC per al 2025. Aquesta mesura forma part d'un paquet de 522.000 euros que Junts ha aconseguit per reforçar la seguretat a la ciutat, incloent-hi la instal·lació de càmeres de videovigilància i la incorporació de drons per a la Guàrdia Urbana.

El grup recorda que aquesta no és la primera vegada que impulsa iniciatives en matèria de seguretat. Ja anteriorment van aconseguir recursos per instal·lar càmeres a la Part Baixa, una zona que reclamava més vigilància des de feia temps. Amb aquesta nova inversió a la Part Alta, es vol garantir una ciutat més protegida, atenent les demandes veïnals i reforçant la presència policial.

El portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Sendra, ha destacat el paper fonamental de la seva formació en aquest avenç: «Aquest projecte no ha caigut del cel. És el resultat de la feina feta per Junts, que va condicionar el seu suport als pressupostos a garantir una inversió real en seguretat. Si avui parlem d'aquestes càmeres, és perquè Junts ho va aconseguir en la negociació».

A més de l'ampliació de la xarxa de videovigilància, Junts remarca que aquesta inversió permetrà dotar la Guàrdia Urbana de noves eines tecnològiques, com els drons, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i rapidesa de les intervencions. El grup defensa que l'ús de la tecnologia és fonamental per prevenir i dissuadir la delinqüència.

Finalment, Junts reafirma el seu compromís perquè la seguretat sigui una prioritats en l'acció de govern, insistint que les inversions en aquest àmbit no haurien de ser una qüestió d'oportunisme polític, sinó una estratègia estructural per fer de Tarragona una ciutat més segura per a tothom.