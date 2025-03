Surt a licitació el contracte de les càmeres de videovigilància a la Part Alta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte subministrament i implantació del sistema videovigilància a la Part Alta. Aquest contracte, amb un pressupost de 149.919 euros (IVA inclòs), està format per dos lots. Per una banda, hi ha el lot 1 que inclou els sistemes de videovigilància a la via pública i el lot 2, que es basa en el sistema de gravació, gestió i analítica de videovigilància en xarxa, de forma unificada i centralitzada a la Guàrdia Urbana. En total s’instal·laran 28 noves càmeres.

L’alcalde de Tarragona, i conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, afirma que «un cop incorporades totes les millores, el projecte tira endavant i la implantació de totes aquestes càmeres a la Part Alta suposarà un abans i un després per aquesta zona tan emblemàtica de la ciutat». En aquest sentit, considera que és un pas molt important incorporar aquestes càmeres al sistema de videovigilància actual perquè permetrà augmentar la seguretat ciutadana i «això per a nosaltres és una prioritat».

Les noves càmeres s’instal·laran en diferents punts de la Part Alta: tres a la plaça del Pallol; una al carrer Ferrers; dues al carrer Cavallers; dues al carrer Santa Anna; una a la plaça Carles Llorach; tres a la plaça Santiago Rossinyol; tres a la plaça Sant Antoni; una a la plaça de la Pagesia; tres a la plaça de la Font; tres a la plaça del Fòrum; una a la plaça del Rei; una a la Rambla Vella 53; i una a la plaça Natzarens.

A més, a la Rambla Nova, 11 es col·locaran dues càmeres a la façana del Teatre Tarragona. Mentre que al Parc del Miracle es col·locarà una càmera en un fanal a la Via Augusta, per visualitzar l’ascensor del parc.