El servei de neteja no va realitzar 3.767 hores de treball programades per a l’últim trimestre de 2024

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El contracte de la brossa de Tarragona va expirar el maig del 2023 i es troba en fase de continuïtat fins que s’adjudiqui el nou. Mentrestant, l’empresa FCC Medio Ambiente segueix gestionant la neteja a la ciutat, com fa des del 2002. Tot i que, ara, ha passat a cobrar per treballs realitzats i se’ls descompta els no executats.

Almenys 470 serveis de neteja que s’havien programat per al darrer trimestre del 2024, segons contracte, no es van dur a terme. Això es tradueix en 3.767 hores de feina no efectuades. Així es desprèn de la resposta que va rebre el grup municipal d’ERC a la petició d’informació que va enviar a alcaldia el 18 de febrer. En el document, al qual ha tingut accés el Diari Més, s’exposen els serveis de neteja no realitzats durant els darrers mesos.

Concretament, es fa referència als torns de treball, de matí, tarda o nit, que no s’han complit. Les dades se centren en els treballs on és necessari l’ús de maquinària, com el decapatge de voreres; el fregat, esbandiment i escombrat mecànic; o el rentacontenidors bilateral. A banda, s’explica que el personal dels serveis no realitzats «s’han destinat a reforçar-ne altres», com la recollida de voluminosos.

Des d’FCC, aclareixen que només representa una part dels serveis que presten. Per exemple, no hi ha xifres de la recollida de residus o l’escombrada manual. Segons càlculs de l’empresa, el descompte mensual per serveis no realitzats suposa «un 1% del preu total del contracte». Des de novembre, l’Ajuntament hauria deixat de pagar al voltant d’uns 15.000 euros al mes a FCC per incompliments.

El passat mes de gener, es van registrar 265 torns no efectuats. L’adjudicatària del contracte de la brossa assenyala que en molts casos es deu a avaries en la maquinària. Apunten que, de les tres motobombes que tenen per fer l’esbandiment manual, només una treballa amb normalitat des de fa 2 mesos; o que la decapadora «pràcticament està sempre de baixa».

Des del comitè d’empresa asseguren que «de la flota de 140 vehicles, n’hi ha 22 de baixa definitiva». Indiquen, però, que FCC n’ha llogat 24 per suplir-los. Tot i això, apunten que «diàriament hi ha uns quaranta vehicles que no funcionen». En canvi, des de l’empresa asseguren que, entre vehicles i maquinària, disposen de 160 dispositius. D’aquests, uns 20 tenen avaries de llarga durada, i entre 15 i 20 tornen cada dia al taller i es recuperen l’endemà.

La companyia remarca que la seva prioritat és «mantenir la ciutat el més net possible dins de les condicions actuals, però amb maquinària tan vella és complicat». Cal recordar que, segons l’últim peritatge de la flota del servei de neteja, un 60% dels vehicles han esgotat ja la seva vida útil.

Aquesta problemàtica es posarà sobre la taula en el ple d’aquest divendres, on el grup municipal d’ERC presentarà una moció per reclamar que es destinin els 2,5 MEUR del pressupost d’amortitzacions del nou contracte de neteja —que no s’està executant— a la renovació dels vehicles i la maquinària de neteja per garantir el seu bon funcionament.