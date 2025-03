El PP demana que els monuments tornin a ser gratuïts per les escoles de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La portaveu del Grup Municipal del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha demanat que els monuments tornin a ser gratuïts per les escoles de la ciutat. La consellera també ha reclamat que el transport escolar sigui de franc en autobús per la visita dels centres al patrimoni tarragoní per fomentar l’estima i la identitat dels joves. Els populars defensaran aquestes propostes a través d’una moció que es debatrà aquest divendres al plenari municipal del mes de març.

Martorell ha explicat que l’Ajuntament va eliminar la gratuïtat en l’accés als monuments a les escoles de la ciutat el 2021. «Moltes escoles tenen dificultats econòmiques per assumir el cost del transport i l’accés al patrimoni als seus alumnes. Això fa que el patrimoni sigui menys accessible i suposa un empobriment cultural que la ciutat de Tarragona no es pot permetre», ha indicat la portaveu.

El grup popular ha defensat que l’educació no es pot limitar només a les 4 parets d’una aula i que l’experiència directa des dels monuments fomenta infinitat de valors entre els joves. «Es fomenta la curiositat, l’esperit crític i el respecte a la història entre els estudiants. I, per si no fos prou, desenvolupen un vincle d’unió i emocional amb la seva ciutat», ha expressat Martorell. «És una proposta que no només és una inversió en cultura i en educació, sinó que és una clara aposta pel futur de Tarragona», ha manifestat la consellera.

Mitjançant la moció, el PP demana que es restauri la gratuïtat als monuments municipals titularitat del Museu d’Història de Tarragona pels centres educatius de la ciutat i que s’estableixi un sistema d’ajuts per al transport gratuït en autobusos per les escoles de Tarragona quan realitzin sortides escolars als monuments, museus o espais culturals de la ciutat. A més, els populars proposen campanyes de difusió pels centres educatius i avaluar la possibilitat d’estendre aquestes mesures a altres activitats educatives i culturals. «Els nostres joves han de créixer amb el coneixement i l’orgull de la seva història, de la seva ciutat. Tarragona ha d’educar, ha d’inspirar i ha de donar oportunitat a tots els seus joves i a les escoles», ha conclòs Martorell.