Successos
Tres ferits en una topada frontal a l'N-240 a l'Espluga de Francolí entre dos turismes
La via es troba tallada i es fan desviaments cap a l'AP-2
Dos turismes han topat frontalment aquest matí de dimecres en un accident de trànsit a l'N240 a l'Espluga de Francolí. Segons el Servei Català de Trànsit, la topada ha tingut lloc a les 11.37 hores al punt quilomètric 44,1. La via es troba tallada a la circulació en sentit Tarragona i es fan desviaments cap a l'AP-7.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions de Bombers de la Generalitat, els quals estan intentant extreure a dues persones que han quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles. Segons les primeres informacions, una d'elles estaria inconscient a causa de l'impacte d'alta intensitat entre els dos vehicles.
Arran del xoc, una persona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada amb helicòpter medicalitzat fins a l'hospital de Bellvitge i dues més han resultat ferides menys greus i han estat traslladades amb ambulància fins a l'hospital Joan XXIII.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra també s'han mobilitzat fins al lloc de l'accident. El SEM ha enviat quatre ambulàncies i l'helicòpter.