L’aparcament de Torroja passarà a costar 1 euro les 24 hores per a residents

L’aparcament municipal de Torroja passarà a costar un euro les 24 hores, des que s’aparca el vehicle, per a les persones amb targeta resident. I la tarifa per a no residents també canviarà i serà d’un euro cada 12 hores.

«La nova mesura és fruit del treball de l’àrea de Mobilitat de l’ajuntament per poder oferir un canvi tarifari a la ciutadania i, alhora, vetllar perquè no es posi en perill la subvenció dels fons Next Generation que van finançar l’ampliació d’aquest aparcament», explica Sonia Orts, consellera de Mobilitat.

L’Ajuntament explica que es fa amb la voluntat «d’oferir opcions flexibles i adaptar-se a les necessitats de la ciutadania». «Presentem una mesura sense problemes burocràtics amb els Next Generation i que dona resposta a les necessitats de la ciutadania, ampliant les opcions per facilitar l’aparcament tant als residents com als no residents», exposa Orts. El consistori va rebre un ajut d’1,2 milions d’euros de la Unió Europea. Aquesta situació va ser alertada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

ERC va avisar

Els republicans van exposar recentment que els objectius d’ocupació de l’aparcament no s’estaven complint i que aquest fet podria posar en perill la subvenció europea. Per aquest motiu, el grup municipal va defensar que l’aparcament passés a costar un euro al dia i no 5,95 euros.

Pel que fa a les persones abonades a l’aparcament Torroja, aquestes podran mantenir el seu abonament, amb la seguretat de disposar sempre d’una plaça disponible. El canvi tarifari de l’aparcament municipal Torroja té com a objectiu millorar la disponibilitat d’aparcament per als veïns i les veïnes de la Part Alta, així com oferir una opció d’aparcament propera a aquesta zona per als no residents d’aquest sector.

Està previst sotmetre-ho a consideració del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports, expliquen des de l’ajuntament. D’altra banda, aquest divendres entrarà en vigor el decret que regula l’aparcament per als veïns de la Part Alta. Una de les mesures és la creació d’un nou sector d’aparcament per als residents de la Part Alta dins de les muralles.