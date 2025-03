Tercer apunyalament als barris de Ponent en menys d’un mes

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Ja són tres els apunyalaments viscuts, en menys d’un mes, als barris de Ponent de la ciutat. El més recent va tenir lloc dilluns a la tarda a Torreforta, on un home d’uns quaranta anys va ser agredit amb una arma blanca per un individu encaputxat mentre passejava amb la seva parella. L’assaltant va tractar de robar a la víctima una bossa i, en resistir-s’hi, la va apunyalar al coll, ferint-la de gravetat.

El ferit va ser traslladat inicialment al CAP del barri de la Granja i posteriorment a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, on està ingressat encara que la seva vida no corre perill. Els Mossos d’Esquadra investiguen si es tracta d’un robatori amb violència, però no descarten una altra possible hipòtesi. L’agressor encara no ha estat detingut.

Aquesta agressió es produeix dotze dies després del darrer apunyalament a la ciutat, que va tenir lloc a Campclar. Quatre dies abans, el mateix barri havia estat l’escenari d’una altra ganivetada. La situació genera preocupació entre els veïns de la zona, que reclamen una «major presència policial als carrers». «A moltes persones els fa por sortir al carrer. La població se sent insegura i indefensa, mentre que molts delinqüents gaudeixen d’impunitat», afirma Lilian Fernández, vicepresidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT).

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha posat en marxa un pla d’acció per incrementar la seguretat en els espais públics de Tarragona. Aquest pla es basa en una planificació anual de diversos dispositius policials que es desenvoluparan a punts concrets i estratègics de la ciutat i que compten amb el suport dels Mossos d’Esquadra. Els tres primers dispositius s’han portat a terme a l’entorn de Battestini i el parc de la Ciutat, als voltants del carrer Orosi i a la zona del parc de les Granotes i Amfiteatre. Durant aquests primers mesos de l’any, informen, s’ha incrementat la presència policial en aquests punts, tant de Guàrdia Urbana com dels Mossos.

A més, afirmen, la coordinació permanent entre els cossos policial és «vital». Per aquest motiu, expliquen, durant l’any se seguirà la mateixa estratègia de col·laboració per dur a terme diferents operatius a tota la ciutat, tant al centre com als barris. El darrer va tenir lloc el passat 14 de febrer al barri de Campclar. Aquest va acabar amb tres detinguts, 12 identificats. També es van intervenir 112 paperines amb monodosis d’haixix, 450 euros de bitllets fraccionat i es va posar una denúncia per tinença de substància estupefaent.

Increment d’agressions

Segons dades del Ministeri de l’Interior, la criminalitat a Tarragona va augmentar un 5,3% el 2024 respecte al 2023. Un dels increments més notables és el dels delictes de lesions greus i menys greus, entre els quals es troben els casos d’agressions amb arma blanca. Aquests van patir un augment considerable, passant de 61 casos a 90. Els altres delictes més repetits són els furts amb 3.503, i les estafes informàtiques, amb 929.