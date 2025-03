Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Un home d'uns quaranta anys va resultar ferit de gravetat després de ser apunyalat al coll per un encaputxat mentre passejava amb la seva parella al barri de Torreforta de Tarragona ahir dilluns a la tarda.

L'assaltant va tractar de robar a la víctima una bossa i, en resistir-s'hi, la va agredir amb un arma blanca, segons que avança El Caso i han confirmat a EFE els Mossos d'Esquadra.

El ferit va ser traslladat inicialment al CAP del barri de la Granja i posteriorment a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on està ingressat encara que la seva vida no corre perill.

Els Mossos d'Esquadra investiguen si es tracta d'un robatori amb violència, però no descarten una altra possible hipòtesi. L'agressor encara no ha estat detingut.