ERC demana expropiar i dignificar la zona d’Interblocs a Sant Salvador

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona demana al govern de Viñuales que actuï d’urgència a la zona d’Interblocs per acabar amb la seva degradació i garantir el benestar dels veïns i veïnes. Els republicans defensaran al pròxim ple, 21 de març, la moció de l’Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, que contempla l’expropiació dels espais privats entre els edificis i insta a fer les intervencions pertinents per dignificar la zona.

«El consistori ha de donar resposta a les necessitats dels tarragonins i aplicar la fórmula necessària per revertir la situació de vulnerabilitat social que viu el barri», assenyala el portaveu adjunt, Xavi Puig.

El portaveu adjunt enumera les diferents problemàtiques que afecten Interblocs, com les canalitzacions d’aigua malmeses i voreres i parterres trencats. «Hi ha problemes d’accessibilitat i de tipus urbanístic, a banda d’altres d’inseguretat i insalubritat, ja que també hi ha deixalles a diferents punts, andròmines i vehicles abandonats», posa de manifest Puig. Els republicans posen en relleu la situació socioeconòmica precària de bona part de les famílies que hi viuen, motiu pel qual insten al govern del PSC a prendre les mesures necessàries: «Assumir els costos de les actuacions és inviable per al veïnat», expressa el portaveu adjunt.

Puig indica que, encara que els espais entre els habitatges siguin privats, «a efectes pràctics són públics. Per tant, hi ha responsabilitat municipal per resoldre d’arrel el problema».

D’altra banda, ERC lamenta que el govern d’Illa rebutgés el projecte de Barris amb Futur impulsat pels republicans, que preveia actuacions de millora en diferents àmbits a Sant Salvador. Segons un informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), Sant Salvador presenta un alt índex de vulnerabilitat social, ja que és el barri on els serveis socials atenen més persones (14 de cada 100). «El PSC no pot ignorar aquesta realitat», reivindica Puig.