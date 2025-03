La Generalitat no continuarà amb el Pla de Barris d’ERC que preveia actuacions a Sant Salvador

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

L’actual Govern de la Generalitat no donarà continuïtat al projecte Barris amb futur, que preveia fer intervencions sociourbanes al barri de Sant Salvador. La iniciativa va ser impulsada per l’anterior executiu amb l’objectiu d’actuar en zones que presenten risc de degradació urbanística i on gran part de la població es troba en situació irregular o sense recursos.

També buscava pal·liar la manca d’espais verds i els problemes de contaminació. Estava previst que el programa s’implementés durant el 2024 en un total de vint barris catalans considerats d’especial complexitat. Finalment, però, el pla no va arribar a executar-se i ara mateix les futures actuacions en aquests barris són incertes.

La fase pilot del programa va ser aprovada pel Govern republicà durant l’octubre de 2023. Inicialment, aquesta havia d’incloure quinze àrees d’intervenció, però finalment l’abril de 2024 es va fer pública una llista amb vint. El 7 de maig del mateix any, cinc dies abans de les eleccions autonòmiques, el Govern va anunciar que havia creat un equip professional per desenvolupar i avaluar els plans d’intervenció. Així i tot, el programa encara no disposava de cap pressupost. Tres mesos després, el govern de Salvador Illa va agafar el relleu i el projecte es va abandonar.

Malgrat l’eliminació del programa Barris amb futur, l’actual govern autonòmic manté la intenció de desplegar la nova Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, aprovada el desembre de 2022. Aquesta substitueix i actualitza l’antiga Llei de barris de 2004 amb l’objectiu de «millorar les condicions de vida de les àrees més vulnerables de Catalunya, una de les prioritats de l’Executiu».

Noves subvencions

D’aquesta manera la Llei preveu crear un Fons econòmic que es dotarà amb els pressupostos de la Generalitat i amb finançament procedent de l’Estat o de la Unió Europea. Aquest permerà obrir convocatòries anuals de subvencions dirigides als ajuntaments, que podran presentar projectes amb intervencions dirigides a assolir transformacions físiques, ecològiques i sociocomunitàries als seus barris.

Tot i que la Generalitat encara no ha fet públiques les bases d’aquesta primera convocatòria, que s’obrirà en els pròxims mesos, l’Ajuntament de Tarragona afirma estar treballant en la proposta del Pla Integral de la Part Baixa per a poder presentar-la.

El document, presentat durant el febrer de 2024, contempla 25 actuacions de millora en l’àmbit urbanístic, comercial, social i cultural del barri. «Pel govern municipal, l’abordatge de la Part Baixa és una prioritat, i en aquest sentit, s’estan avançant diverses accions que s’incloïen en el Pla Integral com les pròximes licitacions del concurs Prim-Unió-Apodaca, el col·lector de la Part Baixa o el centre social Santiyán», asseguren des del consistori.

Diferents opinions

Aquest canvi de plans ha generat diferents reaccions entre els grups polítics de la ciutat. El portaveu d’En Comú Podem Jordi Collado, assegura que el programa de Barris amb futur va ser una activitat «purament electoralista» per part de l’anterior executiu, que «no va fer res més que jugar amb les esperances de la gent».

A més, manifesta que estan treballant perquè el POUM inclogui actuacions en els interblocs del barri, i aquests esdevinguin sòl municipal. També expressa preocupació pel Pla Integral de la Part Baixa, que, afirma, «no compleix amb la nova Llei de barris».

Per la seva banda, el grup municipal d’Esquerra Republicana «lamenta que el programa no tiri endavant» i qüestionen «què ha canviat des de llavors perquè ara el barri no s’inclogui» dins la proposta. Així i tot, celebren que el pla per la Part Baixa s’inclogui i reivindiquen la seva creació.

Tan Junts com els populars coincideixen en el fet que, tot i que «totes les inversions són necessàries», aquestes «han d’arribar a tots els racons de la ciutat». «El què és important és el desplegament de la Llei de Barris, que ha de comptar especialment amb Sant Salvador i no donar-li l’esquena», assenyala Jordi Sendra, portaveu de Junts.