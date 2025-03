Family Cash busca 100 treballadors per al nou centre comercial que obrirà a Tarragona

La cadena valenciana d’hipermercats Family Cash ha iniciat el procés de selecció de personal per a la seva futura botiga a Tarragona, l’obertura de la qual està prevista per al mes de juliol. L’empresa busca incorporar a prop d’un centenar de professionals per ocupar diferents llocs de treball a l’establiment que s’ubicarà en el nou centre comercial Family Park, al costat de la Nacional-340, al barri de Campclar.

L’anunci arriba després de la visita a les obres de dijous passat per part del director general de Family Cash, José Canet, que va recórrer les instal·lacions acompanyat de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i altres representants municipals. En el marc d’aquesta col·laboració amb el consistori, la companyia ha donat inici a la contractació de personal per a la seva nova botiga.

L’empresa ha habilitat al seu portal d’ocupació (www.familycash.es) un apartat exclusiu per a la selecció de candidats interessats en formar part del seu equip. Entre els perfils demandats, Family Cash busca treballadors per a les seccions de carnisseria, peixateria, xarcuteria, línia de caixes, fleca, fruita i verdura, reposició i neteja.

El procés de selecció s’estendrà durant les properes setmanes, incloent dinàmiques de grup i entrevistes personals, amb l’objectiu de definir la plantilla de l’hipermercat. Family Cash, en plena expansió, reafirma la seva aposta per la creació d’ocupació i el creixement en noves ubicacions.