El nou centre comercial Family Park Tarragona obrirà les seves portes el juliol d'enguany i es convertirà en un referent per a les compres i l'oci de proximitat a la zona. Ubicat a Tarragona, amb accés directe des de la N-340 i a tocar del barri de Campclar, aquest parc comercial de última generació busca complementar l'oferta comercial existent.

Amb una inversió de 14 milions d'euros per part del Grup Family Cash i 4 milions addicionals per part dels operadors, Family Park Tarragona comptarà amb una Superfície Bruta Alquilable (SBA) de 14.000 m² distribuïda en 10 locals comercials. A sis mesos de la seva inauguració, el nivell de comercialització ja arriba al 80%. A més, el nou espai generarà 150 noves places de treball.

L'oferta comercial estarà ancorada per l'hipermercat Family Cash, que ocuparà més de 5.500 m². L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) defineix aquesta cadena de supermercats com la més barata d'Espanya. A més, inclourà reconeguts operadors del sector com JYSK, Fitness Park, MGI, Joma i All Of Home, entre d'altres. El centre comercial disposarà de més de 690 places d'aparcament, amb 17 places amb instal·lació de recàrrega per a vehicles elèctrics.

El projecte, promogut pel Grup Family Cash i dissenyat per Transproject, ha estat concebut en una sola planta per prioritzar la comoditat i l'operativitat de l'espai. L'empresa Seranco S.A. ha estat la constructora encarregada del projecte.