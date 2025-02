La parella de la Isla de las Tentaciones que ha visitat el nou restaurant tailandès de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Mariona Ferré i Adrián Aguado, la parella tarragonina que va participar a la Isla de las Tentaciones, han visitat el nou restaurant tailandès que ha obert a Tarragona. De fet, la reusenca ha publicat un vídeo a la xarxa social TikTok, on ha compartit la seva experiència a Chonburi Restaurant amb qui continua sent la seva parella.

Això sí, encara que els dos van caure en la temptació, quan van sortir del programa ambdós van decidir donar-se una altra oportunitat i, avui dia, continuen junts. Mariona i Adrián, de Salou, van entrar a substituir una parella que va decidir abandonar el programa de Telecinco presentat per Sandra Barneda.

"Mireu com està decorat el restaurant, sembla que estiguis recorrent els carrers de Tailàndia. Per beure, Adri, es va beure un te verd que li va encantar i jo volia provar la cervesa de Bangkok que, la veritat, estava molt bé. Per a nosaltres el plat estrella va ser el secret Chonburi, que l’heu de provar sí o sí", explica en el vídeo Mariona.

De fet, en el TikTok, la salouenca indica que "els rotllets Vietnam em van impressionar perquè tenien un toc de menta i les gambes eren súper saboroses. També vam demanar tres plats per a compartir: un ramen Taiwan que era picant, uns fideus Thai que mai fallen i que estaven boníssims i un arròs que anava dins d’una pinya. Estàvem plens, però no podíem marxar sense provar el plàtan fregit, que estava súper bo".

Així doncs, el restaurant, ubicat en el número 14 del carrer Comte de Rius, destaca per la seva proposta gastronòmica basada en plats tradicionals tailandesos, elaborats amb ingredients frescos i d’alta qualitat. «Chonburi és el lloc on l’autèntic menjar tailandès pren vida», indiquen els responsables del local, que conviden els comensals a descobrir «el veritable sabor de Tailàndia amb cada mossegada».

El restaurant roman obert tots els dies de la setmana, amb un horari de 12:30 a 16:30 hores de la tarda i de 19:30 a 23:30 hores de la nit. Amb la seva proposta gastronòmica innovadora, Chonburi es posiciona com una nova opció per als amants del menjar tailandès a Tarragona.

Chonburi, el nom del restaurant, és una ciutat de la regió est de Tailàndia. De fet, es tracta de la ciutat de platja més propera a Bangkok i es troba a la costa oriental del Golf de Tailàndia. Chonburi es pot traduir com «ciutat de l’aigua».