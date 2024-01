Un salouenc i una reusenca, la nova parella de la Isla de las Tentaciones

Adrián i Mariona, una parella del Camp de Tarragona, s’ha convertit en la nova parella de la Isla de las Tentaciones, programa de Telecinco que ha hagut de recórrer a aquesta parella davant de l’abandó d’altres dues, per voluntat pròpia, just a l’inici d’emetre’s el programa.

Adrián Aguado és de Salou i tot i tenir un títol en Administració i Direcció d’Empreses, el seu currículum destaca per haver treballat de model i actor en videoclips. Per la seva part, Mariona Ferré és de Reus i treballa com a community mànager, a més d’haver-se endinsat en el món de la publicitat, per la qual cosa coneix bé els codis audiovisuals amb els que es treballa al reality.

La nova parella, que porten quatre anys junts, va debutar en el reality ahir, dimecres, a la nit i hauran de sotmetre’s a les complicades proves de fidelitat que sempre proposa el tens programa.