Un dels supermercats més barats d’Espanya obrirà a Tarragona l’any que ve

L’obertura d’aquest establiment està prevista per al 2025.Just Retail

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona comptarà a partir de l’any que ve amb un dels supermercats més barats d’Espanya. Es tracta de l’hipermercat Family Cash, que estarà situat en el nou centre comercial Family Parc que s’ha començat a construir a la ciutat.

Aquest establiment comptarà amb 3.700 metres i actuarà com a operador medul·lar del nou centre comercial que, a més d’aquest hipermercat, disposarà d’una àmplia oferta comercial, ja que vindrà acompanyat de mitja dotzena d’empreses que impulsaran fortament l’economia i el comerç de la zona.

Per la seva part, el nou recinte comercial estarà ubicat en el quilòmetre 1.158 de la carretera N-340 al seu pas pel barri de Campclar i la seva obertura està prevista per al 2025. Per aquest motiu, fa uns mesos, ja van arrancar els treballs previs a la zona, que van precedir a la fase de moviments de terres.

Family Parc és el model de centre comercial que està posant en marxa, des de fa poc, la marca valenciana Family Cash. Un model de consum basat, segons l’empresa, en els «bons preus, qualitat i diversitat de marques». Es tracta d’un dels supermercats més barats del país dels darrers anys.