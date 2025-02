La família Busquets tanca una etapa de vuit anys al capdavant del restaurant Mas Roselló

Tarragona acomiada una etapa gastronòmica emblemàtica. Després de gairebé vuit anys de gestió, la família Busquets posa punt final a la seva trajectòria al capdavant del restaurant Mas Roselló, un clàssic de la ciutat amb una llarga història culinària.

El 5 de juny de 2017, Joan Maria, Joan i Pol Busquets van assumir la gestió del restaurant, amb una aposta decidida per la cuina de qualitat i de proximitat. En Joan Maria i en Joan han estat les cares visibles a sala, mentre que en Pol ha liderat els fogons, consolidant Mas Roselló com un referent gastronòmic.

La societat familiar Vora Bosc SL no s'ha presentat a la renovació de la concessió administrativa per explotar el restaurant, situat al Passeig Rafael de Casanova, número 23. Així ho ha confirmat Joan Maria Busquets, qui ha explicat que encara no tenen una data definitiva per al tancament, però preveuen seguir en actiu fins a finals de març o principis d'abril. «Volem animar totes les persones que vulguin venir a acomiadar-se i gaudir d'un àpat abans que tanquem», afegeix.

L'anunci posa fi a un «secret a veus», segons Joan Busquets, qui subratlla la importància de comunicar-ho oficialment per tal que la clientela pugui donar el comiat que es mereix aquesta etapa tan significativa.

Una vivència inoblidable

Els Busquets han deixat empremta a Tarragona. «Han estat vuit anys intensos, plens d'experiències amb clients, empreses i proveïdors. Ens emportem grans amistats i records inesborrables», expliquen pare i fills, fent balanç d'una trajectòria marcada per l'esforç i la passió per l'hostaleria.

Actualment, el restaurant viu unes setmanes marcades per les seves clàssiques calçotades, mentre el compte enrere per al tancament avança. En Pol Busquets, format a l'escola Hofmann de Barcelona, destaca que fins a l'últim dia mantindran la qualitat i el rigor que els ha caracteritzat: «Hem ofert una cuina mediterrània, tradicional i de proximitat. Tenim una clientela molt fidel, i l'acompanyarem fins a l'ultim servei amb la professionalitat de sempre».

Les reserves per viure els darrers dies d'aquesta històrica etapa es poden fer trucant al telèfon 977 241 828.