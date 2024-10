Tarragona regularitza la concessió de Mas Roselló cinc anys després d’haver finalitzat

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat els tràmits per a regularitzar la situació de Mas Roselló, cinc anys després que l’anterior concessió caduqués. Ho va fer el 2019, però, amb l’esclat de la pandèmia, des del consistori es va decidir prorrogar el permís a la persona que regentava el restaurant, ja que el sector de l’hostaleria era precisament un dels que més va patir durant el confinament.

Ara, des de la plaça de la Font s’ha posat fil a l’agulla per a ordenar la situació de l’establiment. La Junta de Govern Local va aprovar en la seva darrera sessió el plec de clàusules per a treure a licitació una nova concessió. En aquest cas, el permís serà a 20 anys i el cànon base de licitació s’ha fixat en 77.244 euros a l’any, 6.437 euros mensuals, millorable a l’alça. Els interessats tindran trenta dies per a presentar les seves ofertes. Unes ofertes que hauran d’incloure els treballs de rehabilitació de l’edifici, ja que l’Ajuntament marca que hauran d’anar a càrrec del concessionari.

A més, el consistori tarragoní demana als interessats que s’inverteixi en millores a nivell d’accessibilitat i disseny de l’edifici, així com d’estalvi d’energia del mateix. «Amb aquesta nova licitació que ara surt a concurs es posa ordre a una situació encallada i que estava pendent de regularitzar des de 2019», explica Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni i Territori de l’Ajuntament. «És una molt bona notícia perquè Mas Roselló és una masia que calia rehabilitar perquè forma part del patrimoni municipal», remarca l’edil. La previsió de l’Ajuntament és que durant el segon trimestre de l’any vinent ja entri en vigor la nova concessió a Mas Roselló.

Segon trimestre del 2025

La finca de propietat municipal té una superfície de 3.600 m2 i es tracta d’una antiga masia catalana. El recinte disposa d’un aparcament que té capacitat per a una seixantena de vehicles. L’establiment organitza tota mena d’esdeveniments i és un dels restaurants clàssics de la ciutat. Fins al 2013, el restaurant va ser regentat per la família del Olmo, qui també va gestionar el restaurant La Caleta, que va tancar a principis d’any.