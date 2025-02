Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, s’ha reunit aquest dilluns amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a la sala del sarcòfag d’Hipòlit, per abordar assumptes d’interès per la ciutadania com la creació d’un consorci per a la gestió del patrimoni històric i arqueològic de Tarragona

La proposta del consistori tarragoní es basa en que la creació d’aquest consorci és un dels elements necessaris per tal de que el conjunt arqueològic de Tàrraco compleixi amb una de les condicions de la UNESCO per incloure’l a la Llista de Patrimoni Mundial. En aquest sentit, l’alcalde ha demanat la implicació de totes les administracions públiques com el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

Viñuales ha explicat al delegat del Govern el projecte de creació d’un consorci de gestió del patrimoni històric i arqueològic de Tarragona que busca una millor gestió del patrimoni de la província, no només pel que fa als monuments romans sinó també pel que fa l’enorme patrimoni històric d’altres èpoques i moviments artístics com la petjada modernista que va deixar Josep Maria Jujol al municipi.

En la reunió, Prieto ha abordat amb Viñuales la situació de la subdelegació del Govern a Tarragona i li ha transmès que, en els propers dies, nomenarà a la Cap de la unitat de control de gestió de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) del Camp de Tarragona, Elisabet Romero, com a nova subdelegada del Govern a Tarragona.

Visita a l'AEQT

En la seva visita a Tarragona, el delegat del Govern també s’ha reunit amb representants de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT), formada per les companyies de referència del sector químic més importants del sud d’Europa, per tal de conèixer la situació del sector i parlar sobre els seus reptes de futur.

En aquest sentit, Prieto ha destacat el seu model de desenvolupament econòmic segur i sostenible, i ha reiterat el compromís del Govern d’Espanya amb aquestes empreses a través dels PERTES (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) que impulsa el Ministeri d’Industria i Turisme.

Concretament, el PERTE de Descarbonització Industrial a Espanya té assignat 3.170 milions d’euros d’inversió pública, dels quals ja s’han destinat més de 450 milions a 75 projectes que permetran reduir en més de 219.000 tones de CO2 anuals. Per aquest motiu, el delegat ha animat a les companyies a presentar projectes interessants per acaparar el major finançament públic en les noves línies d’ajudes.