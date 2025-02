Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Elisabet Romero Álvarez serà la nova subdelegada del Govern a Tarragona. La decisió l'ha anunciat aquest dilluns al matí el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, en la seva visita a Tarragona. Romero ocuparà el càrrec a partir d'aquest dimecres 19 de febrer.

Fa més de tres mesos que Santi Castellà va abandonar l’edifici de la plaça Imperial Tàrraco per a convertir-se en el nou president del Port de Tarragona i el càrrec de màxim representant de l’Estat era una incògnita fins avui.

Segons ha explicat Carlos Prieto: «va ser un tema cabdal que fos una dona qui tingués aquest important càrrec de responsabilitat per part del govern d'Espanya a la província de Tarragona». El delegat ha afegit que «pensem que és la persona adequada, una persona formada i amb experiència en el camp de salut, que és el més sensible pel que pertoca als serveis públics, i és la joia de la corona amb educació i pensions».

Elisabet Romero (Tarragona, 1975) ha viscut des dels 8 anys a Altafulla, municipi on es va presentar a les eleccions com a número tres dels socialistes, però no va sortir escollida. Ha centrat la seva tasca al capdavant del control de la gestió de l’atenció primària i de l’Hospital Universitari Joan XXIII en estudiar la viabilitat dels projectes que s’han impulsat, mantenint l’equilibri pressupostari, i en l’anàlisi de situació per trobar solucions als diversos problemes que s’han presentant a l’entitat sanitària. La seva relació amb el centre hospitalari es remunta al 2002 quan va començar a treballar com auxiliar administrativa compatibilitzant la feina amb els estudis. Romero també havia tingut relació prèvia amb l’Administració General de l’Estat (AGE) treballant com a cap de grup per Institut Nacional d’Estadística a la campanya del cens de població i habitatge l’any 2000.

Romero és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili (URV), Diplomada en Ciències Empresarials per la mateixa universitat i te un màster universitari en Control de Gestió / Controlling de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR).